Ledgity (LDY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01775. במהלך 24 השעות האחרונות, LDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0174 לבין שיא של $ 0.01888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LDY השתנה ב -3.22% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ledgity (LDY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Ledgity הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.58K. ההיצע במחזור של LDY הוא 0.00, עם היצע כולל של 75000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.
Ledgity (LDY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ledgityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0003198
-1.77%
30 ימים
$ +0.00487
+37.81%
60 ימים
$ +0.00827
+87.23%
90 ימים
$ +0.00177
+11.07%
Ledgity שינוי מחיר היום
היום,LDY רשם שינוי של $ -0.0003198 (-1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ledgity שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00487 (+37.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ledgity שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LDY ראה שינוי של $ +0.00827 (+87.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ledgity שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00177 (+11.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ledgity (LDY)?
Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi).
