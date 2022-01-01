Lion Cat (LCAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lion Cat (LCAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lion Cat (LCAT) מידע LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. אתר רשמי: https://lioncat.meme סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 קנה LCATעכשיו!

Lion Cat (LCAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lion Cat (LCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M ההיצע הכולל: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M אספקה במחזור: $ 471.00M $ 471.00M $ 471.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M שיא כל הזמנים: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 שפל כל הזמנים: $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 מחיר נוכחי: $ 0.01091 $ 0.01091 $ 0.01091 למידע נוסף על Lion Cat (LCAT) מחיר

Lion Cat (LCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lion Cat (LCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LCATטוקניומיקה, חקרו אתLCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LCAT מעוניין להוסיף את Lion Cat (LCAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LCAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LCAT ב-MEXC עכשיו!

Lion Cat (LCAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LCATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LCAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LCAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LCAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LCAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LCATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

