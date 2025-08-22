עוד על LCAT

LCAT מידע על מחיר

LCAT אתר רשמי

LCAT טוקניומיקה

LCAT תחזית מחיר

LCAT היסטוריה

LCAT מדריך קנייה

LCATממיר מטבעות לפיאט

LCAT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lion Cat סֵמֶל

Lion Cat מְחִיר(LCAT)

1 LCAT ל USDמחיר חי:

$0.0097
$0.0097$0.0097
+1.35%1D
USD
Lion Cat (LCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:29:27 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00947
$ 0.00947$ 0.00947
24 שעות נמוך
$ 0.01085
$ 0.01085$ 0.01085
גבוה 24 שעות

$ 0.00947
$ 0.00947$ 0.00947

$ 0.01085
$ 0.01085$ 0.01085

$ 0.09781720228048008
$ 0.09781720228048008$ 0.09781720228048008

$ 0.009656851099097093
$ 0.009656851099097093$ 0.009656851099097093

-9.55%

+1.35%

-23.22%

-23.22%

Lion Cat (LCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00976. במהלך 24 השעות האחרונות, LCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00947 לבין שיא של $ 0.01085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09781720228048008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009656851099097093.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCAT השתנה ב -9.55% במהלך השעה האחרונה, +1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lion Cat (LCAT) מידע שוק

No.1442

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 18.60K
$ 18.60K$ 18.60K

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

471.00M
471.00M 471.00M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

600,000,000
600,000,000 600,000,000

78.50%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Lion Cat הוא $ 4.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.60K. ההיצע במחזור של LCAT הוא 471.00M, עם היצע כולל של 600000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.86M.

Lion Cat (LCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lion Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0001292+1.35%
30 ימים$ -0.00429-30.54%
60 ימים$ -0.01787-64.68%
90 ימים$ -0.00924-48.64%
Lion Cat שינוי מחיר היום

היום,LCAT רשם שינוי של $ +0.0001292 (+1.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lion Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00429 (-30.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lion Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LCAT ראה שינוי של $ -0.01787 (-64.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lion Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00924 (-48.64%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lion Cat (LCAT)?

בדוק את Lion Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Lion Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lion Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lion Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLion Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lion Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lion Cat (LCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lion Cat (LCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lion Cat.

בדוק את Lion Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Lion Cat (LCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lion Cat (LCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lion Cat (LCAT)

מחפש איך לקנותLion Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lion Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LCAT למטבעות מקומיים

1 Lion Cat(LCAT) ל VND
256.8344
1 Lion Cat(LCAT) ל AUD
A$0.0149328
1 Lion Cat(LCAT) ל GBP
0.0072224
1 Lion Cat(LCAT) ל EUR
0.008296
1 Lion Cat(LCAT) ל USD
$0.00976
1 Lion Cat(LCAT) ל MYR
RM0.040992
1 Lion Cat(LCAT) ל TRY
0.3999648
1 Lion Cat(LCAT) ל JPY
¥1.43472
1 Lion Cat(LCAT) ל ARS
ARS$12.89296
1 Lion Cat(LCAT) ל RUB
0.7889984
1 Lion Cat(LCAT) ל INR
0.854488
1 Lion Cat(LCAT) ל IDR
Rp157.4193328
1 Lion Cat(LCAT) ל KRW
13.5554688
1 Lion Cat(LCAT) ל PHP
0.552904
1 Lion Cat(LCAT) ל EGP
￡E.0.4732624
1 Lion Cat(LCAT) ל BRL
R$0.0529968
1 Lion Cat(LCAT) ל CAD
C$0.0134688
1 Lion Cat(LCAT) ל BDT
1.1874016
1 Lion Cat(LCAT) ל NGN
14.923528
1 Lion Cat(LCAT) ל COP
$39.1967456
1 Lion Cat(LCAT) ל ZAR
R.0.1713856
1 Lion Cat(LCAT) ל UAH
0.404552
1 Lion Cat(LCAT) ל VES
Bs1.35664
1 Lion Cat(LCAT) ל CLP
$9.3696
1 Lion Cat(LCAT) ל PKR
Rs2.7671552
1 Lion Cat(LCAT) ל KZT
5.2219904
1 Lion Cat(LCAT) ל THB
฿0.3164192
1 Lion Cat(LCAT) ל TWD
NT$0.2974848
1 Lion Cat(LCAT) ל AED
د.إ0.0358192
1 Lion Cat(LCAT) ל CHF
Fr0.007808
1 Lion Cat(LCAT) ל HKD
HK$0.0762256
1 Lion Cat(LCAT) ל AMD
֏3.7365184
1 Lion Cat(LCAT) ל MAD
.د.م0.08784
1 Lion Cat(LCAT) ל MXN
$0.1819264
1 Lion Cat(LCAT) ל SAR
ريال0.0366
1 Lion Cat(LCAT) ל PLN
0.0355264
1 Lion Cat(LCAT) ל RON
лв0.0421632
1 Lion Cat(LCAT) ל SEK
kr0.0928176
1 Lion Cat(LCAT) ל BGN
лв0.0162992
1 Lion Cat(LCAT) ל HUF
Ft3.3162528
1 Lion Cat(LCAT) ל CZK
0.2047648
1 Lion Cat(LCAT) ל KWD
د.ك0.0029768
1 Lion Cat(LCAT) ל ILS
0.0328912
1 Lion Cat(LCAT) ל AOA
Kz8.8969232
1 Lion Cat(LCAT) ל BHD
.د.ب0.00367952
1 Lion Cat(LCAT) ל BMD
$0.00976
1 Lion Cat(LCAT) ל DKK
kr0.0622688
1 Lion Cat(LCAT) ל HNL
L0.2555168
1 Lion Cat(LCAT) ל MUR
0.4454464
1 Lion Cat(LCAT) ל NAD
$0.1710928
1 Lion Cat(LCAT) ל NOK
kr0.0984784
1 Lion Cat(LCAT) ל NZD
$0.016592
1 Lion Cat(LCAT) ל PAB
B/.0.00976
1 Lion Cat(LCAT) ל PGK
K0.0411872
1 Lion Cat(LCAT) ל QAR
ر.ق0.0354288
1 Lion Cat(LCAT) ל RSD
дин.0.9777568

Lion Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lion Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLion Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lion Cat

כמה שווה Lion Cat (LCAT) היום?
החי LCATהמחיר ב USD הוא 0.00976 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של LCAT ל USD הוא $ 0.00976. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lion Cat?
שווי השוק של LCAT הוא $ 4.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LCAT?
ההיצע במחזור של LCAT הוא 471.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LCAT?
‏‏LCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09781720228048008 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LCAT?
LCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.009656851099097093 USD.
מהו נפח המסחר של LCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LCAT הוא $ 18.60K USD.
האם LCAT יעלה השנה?
LCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:29:27 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LCAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LCAT
LCAT
USD
USD

1 LCAT = 0.00976 USD

מסחרLCAT

USDTLCAT
$0.0097
$0.0097$0.0097
+1.35%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד