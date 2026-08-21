CF Large Cap Index (LCAP) ניתוח טכני היום דף CF Large Cap Index הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LCAP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CF Large Cap Index למטה. הירשם

CF Large Cap Index (LCAP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $6.093 -- +16.52% +9.03% -6.65%

CF Large Cap Index זרימת הון זרימת נטו פנימה LCAPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 6.09 2026-08-20 $0.03 M 6.09 2026-08-19 $0.00 M 5.70 2026-08-18 $0.00 M 5.28 2026-08-17 $0.00 M 5.28 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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