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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CF Large Cap Index, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CF Large Cap Index, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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CF Large Cap Index (LCAP) ניתוח טכני היום

CF Large Cap Index (LCAP) ניתוח טכני היום

דף CF Large Cap Index הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LCAP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CF Large Cap Index למטה.

CF Large Cap Index (LCAP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$6.093--+16.52%+9.03%-6.65%
למידע נוסף על CF Large Cap Index מחיר

CF Large Cap Index זרימת הון

זרימת נטו פנימהLCAPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M6.09
2026-08-20$0.03 M6.09
2026-08-19$0.00 M5.70
2026-08-18$0.00 M5.28
2026-08-17$0.00 M5.28

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLCAP
$6.093
$6.093$6.093
0.00%
5.90 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LCAP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LCAP
LCAP
USD
USD

1 LCAP = 6.093 USD

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