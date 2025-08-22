עוד על LBR

Lybra Finance סֵמֶל

Lybra Finance מְחִיר(LBR)

1 LBR ל USDמחיר חי:

$0.02597
$0.02597$0.02597
-1.59%1D
USD
Lybra Finance (LBR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:29:11 (UTC+8)

Lybra Finance (LBR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0259
$ 0.0259$ 0.0259
24 שעות נמוך
$ 0.02656
$ 0.02656$ 0.02656
גבוה 24 שעות

$ 0.0259
$ 0.0259$ 0.0259

$ 0.02656
$ 0.02656$ 0.02656

$ 4.635183602993243
$ 4.635183602993243$ 4.635183602993243

$ 0.012482092590792422
$ 0.012482092590792422$ 0.012482092590792422

+0.03%

-1.59%

+0.27%

+0.27%

Lybra Finance (LBR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02597. במהלך 24 השעות האחרונות, LBR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0259 לבין שיא של $ 0.02656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.635183602993243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012482092590792422.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBR השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lybra Finance (LBR) מידע שוק

No.4491

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.08K
$ 51.08K$ 51.08K

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

15,491,597.44475832
15,491,597.44475832 15,491,597.44475832

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Lybra Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.08K. ההיצע במחזור של LBR הוא 0.00, עם היצע כולל של 15491597.44475832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.60M.

Lybra Finance (LBR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lybra Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004196-1.59%
30 ימים$ -0.0002-0.77%
60 ימים$ -0.00174-6.28%
90 ימים$ -0.0378-59.28%
Lybra Finance שינוי מחיר היום

היום,LBR רשם שינוי של $ -0.0004196 (-1.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lybra Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002 (-0.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lybra Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LBR ראה שינוי של $ -0.00174 (-6.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lybra Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0378 (-59.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lybra Finance (LBR)?

בדוק את Lybra Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLybra Finance (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

Lybra Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lybra Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLBR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lybra Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLybra Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lybra Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lybra Finance (LBR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lybra Finance (LBR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lybra Finance.

בדוק את Lybra Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Lybra Finance (LBR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lybra Finance (LBR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lybra Finance (LBR)

מחפש איך לקנותLybra Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lybra Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LBR למטבעות מקומיים

1 Lybra Finance(LBR) ל VND
683.40055
1 Lybra Finance(LBR) ל AUD
A$0.0397341
1 Lybra Finance(LBR) ל GBP
0.0192178
1 Lybra Finance(LBR) ל EUR
0.0220745
1 Lybra Finance(LBR) ל USD
$0.02597
1 Lybra Finance(LBR) ל MYR
RM0.109074
1 Lybra Finance(LBR) ל TRY
1.0642506
1 Lybra Finance(LBR) ל JPY
¥3.81759
1 Lybra Finance(LBR) ל ARS
ARS$34.30637
1 Lybra Finance(LBR) ל RUB
2.0994148
1 Lybra Finance(LBR) ל INR
2.2736735
1 Lybra Finance(LBR) ל IDR
Rp418.8709091
1 Lybra Finance(LBR) ל KRW
36.0692136
1 Lybra Finance(LBR) ל PHP
1.4712005
1 Lybra Finance(LBR) ל EGP
￡E.1.2592853
1 Lybra Finance(LBR) ל BRL
R$0.1410171
1 Lybra Finance(LBR) ל CAD
C$0.0358386
1 Lybra Finance(LBR) ל BDT
3.1595102
1 Lybra Finance(LBR) ל NGN
39.7094285
1 Lybra Finance(LBR) ל COP
$104.2970782
1 Lybra Finance(LBR) ל ZAR
R.0.4560332
1 Lybra Finance(LBR) ל UAH
1.0764565
1 Lybra Finance(LBR) ל VES
Bs3.60983
1 Lybra Finance(LBR) ל CLP
$24.9312
1 Lybra Finance(LBR) ל PKR
Rs7.3630144
1 Lybra Finance(LBR) ל KZT
13.8949888
1 Lybra Finance(LBR) ל THB
฿0.8419474
1 Lybra Finance(LBR) ל TWD
NT$0.7915656
1 Lybra Finance(LBR) ל AED
د.إ0.0953099
1 Lybra Finance(LBR) ל CHF
Fr0.020776
1 Lybra Finance(LBR) ל HKD
HK$0.2028257
1 Lybra Finance(LBR) ל AMD
֏9.9423548
1 Lybra Finance(LBR) ל MAD
.د.م0.23373
1 Lybra Finance(LBR) ל MXN
$0.4840808
1 Lybra Finance(LBR) ל SAR
ريال0.0973875
1 Lybra Finance(LBR) ל PLN
0.0945308
1 Lybra Finance(LBR) ל RON
лв0.1121904
1 Lybra Finance(LBR) ל SEK
kr0.2469747
1 Lybra Finance(LBR) ל BGN
лв0.0433699
1 Lybra Finance(LBR) ל HUF
Ft8.8240866
1 Lybra Finance(LBR) ל CZK
0.5448506
1 Lybra Finance(LBR) ל KWD
د.ك0.00792085
1 Lybra Finance(LBR) ל ILS
0.0875189
1 Lybra Finance(LBR) ל AOA
Kz23.6734729
1 Lybra Finance(LBR) ל BHD
.د.ب0.00979069
1 Lybra Finance(LBR) ל BMD
$0.02597
1 Lybra Finance(LBR) ל DKK
kr0.1656886
1 Lybra Finance(LBR) ל HNL
L0.6798946
1 Lybra Finance(LBR) ל MUR
1.1852708
1 Lybra Finance(LBR) ל NAD
$0.4552541
1 Lybra Finance(LBR) ל NOK
kr0.2620373
1 Lybra Finance(LBR) ל NZD
$0.044149
1 Lybra Finance(LBR) ל PAB
B/.0.02597
1 Lybra Finance(LBR) ל PGK
K0.1095934
1 Lybra Finance(LBR) ל QAR
ر.ق0.0942711
1 Lybra Finance(LBR) ל RSD
дин.2.6016746

Lybra Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lybra Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLybra Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lybra Finance

כמה שווה Lybra Finance (LBR) היום?
החי LBRהמחיר ב USD הוא 0.02597 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LBR ל USD?
המחיר הנוכחי של LBR ל USD הוא $ 0.02597. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lybra Finance?
שווי השוק של LBR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LBR?
ההיצע במחזור של LBR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LBR?
‏‏LBR השיג מחיר שיא (ATH) של 4.635183602993243 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LBR?
LBR ‏‏רשם מחירATL של 0.012482092590792422 USD.
מהו נפח המסחר של LBR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LBR הוא $ 51.08K USD.
האם LBR יעלה השנה?
LBR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LBR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:29:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

