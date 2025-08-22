Lybra Finance (LBR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02597. במהלך 24 השעות האחרונות, LBR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0259 לבין שיא של $ 0.02656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.635183602993243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012482092590792422.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBR השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lybra Finance (LBR) מידע שוק
No.4491
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 51.08K
$ 51.08K$ 51.08K
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
15,491,597.44475832
15,491,597.44475832 15,491,597.44475832
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Lybra Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.08K. ההיצע במחזור של LBR הוא 0.00, עם היצע כולל של 15491597.44475832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.60M.
Lybra Finance (LBR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lybra Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0004196
-1.59%
30 ימים
$ -0.0002
-0.77%
60 ימים
$ -0.00174
-6.28%
90 ימים
$ -0.0378
-59.28%
Lybra Finance שינוי מחיר היום
היום,LBR רשם שינוי של $ -0.0004196 (-1.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lybra Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002 (-0.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lybra Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LBR ראה שינוי של $ -0.00174 (-6.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lybra Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0378 (-59.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lybra Finance (LBR)?
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
Lybra Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lybra Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLBR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lybra Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLybra Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Lybra Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Lybra Finance (LBR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lybra Finance (LBR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lybra Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Lybra Finance (LBR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Lybra Finance (LBR)
מחפש איך לקנותLybra Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lybra Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
