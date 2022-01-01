Libertum (LBM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Libertum (LBM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Libertum (LBM) מידע Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. אתר רשמי: https://www.libertum.io/ מסמך לבן: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b קנה LBMעכשיו!

Libertum (LBM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Libertum (LBM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M שיא כל הזמנים: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 שפל כל הזמנים: $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 מחיר נוכחי: $ 0.01471 $ 0.01471 $ 0.01471 למידע נוסף על Libertum (LBM) מחיר

Libertum (LBM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Libertum (LBM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LBM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LBMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LBMטוקניומיקה, חקרו אתLBMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LBM מעוניין להוסיף את Libertum (LBM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LBM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LBM ב-MEXC עכשיו!

Libertum (LBM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LBMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LBM עכשיו את היסטוריית המחירים!

LBM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LBM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LBM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LBMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

