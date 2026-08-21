Solayer (LAYER) ניתוח טכני היום דף Solayer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LAYER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solayer למטה. הירשם

Solayer (LAYER) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06596 -- +8.68% +0.73% -28.22%

Solayer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solayer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 7 קנה 10 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 1 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06589 0.06588 R2 0.06588 0.06587 R1 0.06587 0.06587 PP 0.06586 0.06586 S1 0.06585 0.06585 S2 0.06584 0.06585 S3 0.06583 0.06584

Solayer אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.21M $1.70 M $1.91 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.06 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Solayer זרימת הון זרימת נטו פנימה LAYERUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.07 2026-08-20 $0.08 M 0.07 2026-08-19 -$0.02 M 0.06 2026-08-18 -$0.07 M 0.06 2026-08-17 -$0.04 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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