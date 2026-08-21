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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solayer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Solayer, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Solayer (LAYER) ניתוח טכני היום

Solayer (LAYER) ניתוח טכני היום

דף Solayer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LAYER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Solayer למטה.

Solayer (LAYER) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06596--+8.68%+0.73%-28.22%
למידע נוסף על Solayer מחיר

Solayer אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Solayer במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 7
קנה 10
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 7
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06589
0.06588
R2
0.06588
0.06587
R1
0.06587
0.06587
PP
0.06586
0.06586
S1
0.06585
0.06585
S2
0.06584
0.06585
S3
0.06583
0.06584

Solayer אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.21M
$1.70 M
$1.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Solayer זרימת הון

זרימת נטו פנימהLAYERUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.07
2026-08-20$0.08 M0.07
2026-08-19-$0.02 M0.06
2026-08-18-$0.07 M0.06
2026-08-17-$0.04 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Solayer (LAYER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Solayer מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLAYER
$0.0659
$0.0659$0.0659
+1.05%
880.05K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LAYER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LAYER
LAYER
USD
USD

1 LAYER = 0.06596 USD

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