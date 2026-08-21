Lava Network (LAVA) ניתוח טכני היום דף Lava Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LAVA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lava Network למטה. הירשם

Lava Network (LAVA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01876 -- -0.22% +16.81% -21.25%

Lava Network זרימת הון זרימת נטו פנימה LAVAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 -$0.01 M 0.02 2026-08-19 -$0.01 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 $0.00 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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