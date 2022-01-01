LanLan Cat (LANLAN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LanLan Cat (LANLAN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LanLan Cat (LANLAN) מידע Orange Is The New Cat! אתר רשמי: https://www.lanlancat.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB קנה LANLANעכשיו!

LanLan Cat (LANLAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LanLan Cat (LANLAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 77.82K $ 77.82K $ 77.82K ההיצע הכולל: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B אספקה במחזור: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B FDV (שווי מדולל מלא): $ 77.82K $ 77.82K $ 77.82K שיא כל הזמנים: $ 0.003587 $ 0.003587 $ 0.003587 שפל כל הזמנים: $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 מחיר נוכחי: $ 0.000008755 $ 0.000008755 $ 0.000008755 למידע נוסף על LanLan Cat (LANLAN) מחיר

LanLan Cat (LANLAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LanLan Cat (LANLAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LANLAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LANLANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LANLANטוקניומיקה, חקרו אתLANLANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LANLAN מעוניין להוסיף את LanLan Cat (LANLAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LANLAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LANLAN ב-MEXC עכשיו!

LanLan Cat (LANLAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LANLANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LANLAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

LANLAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LANLAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LANLAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LANLANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

