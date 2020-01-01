LAB (LAB) ניתוח טכני היום דף LAB הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LAB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LAB למטה. הירשם

LAB (LAB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.08724 -- -0.70% -38.18% -98.18%

LAB אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LAB במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 3 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08761 0.08752 R2 0.08752 0.08747 R1 0.08748 0.08744 PP 0.08739 0.08739 S1 0.08735 0.08734 S2 0.08726 0.08731 S3 0.08722 0.08726

LAB אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -3.18M $1.32 M $4.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.10M קניות פעילות ל-3 ימים $1.80 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.91 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $5.88 M מכירות פעילות ל-7 ימים $5.81 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. LAB זרימת הון זרימת נטו פנימה LABUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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