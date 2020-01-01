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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LAB, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LAB, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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LAB (LAB) ניתוח טכני היום

LAB (LAB) ניתוח טכני היום

דף LAB הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LAB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LAB למטה.

LAB (LAB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08724---0.70%-38.18%-98.18%
למידע נוסף על LAB מחיר

LAB אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LAB במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 3
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08761
0.08752
R2
0.08752
0.08747
R1
0.08748
0.08744
PP
0.08739
0.08739
S1
0.08735
0.08734
S2
0.08726
0.08731
S3
0.08722
0.08726

LAB אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-3.18M
$1.32 M
$4.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.10M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.80 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.91 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.88 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$5.81 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

LAB זרימת הון

זרימת נטו פנימהLABUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב LAB (LAB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב LAB מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLAB
$0.08719
$0.08719$0.08719
+3.97%
2.43M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LAB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0.08724 USD

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