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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lagrange, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Lagrange, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Lagrange (LA) ניתוח טכני היום

Lagrange (LA) ניתוח טכני היום

דף Lagrange הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lagrange למטה.

Lagrange (LA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05854--+25.51%+8.95%-49.22%
למידע נוסף על Lagrange מחיר

Lagrange אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Lagrange במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 15
נייטרלי 1
קנה 10
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05856
0.05854
R2
0.05854
0.05852
R1
0.05853
0.05852
PP
0.05851
0.05851
S1
0.0585
0.05849
S2
0.05848
0.05849
S3
0.05847
0.05848

Lagrange אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.16M
$1.41 M
$1.57 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.39 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.39 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.79 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.80 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Lagrange זרימת הון

זרימת נטו פנימהLAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.06
2026-08-20-$0.02 M0.06
2026-08-19-$0.09 M0.06
2026-08-18$0.31 M0.06
2026-08-17-$0.11 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Lagrange (LA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Lagrange מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLA
$0.05854
$0.05854$0.05854
-0.11%
1.12M (USDT)
/USD1LA
$0.05866
$0.05866$0.05866
-0.16%
946.04K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LA
LA
USD
USD

1 LA = 0.05854 USD

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