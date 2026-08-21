Layer3 (L3) ניתוח טכני היום דף Layer3 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של L3 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Layer3 למטה. הירשם

Layer3 (L3) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.003993 -- -2.85% -20.43% -60.15%

Layer3 זרימת הון זרימת נטו פנימה L3USDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 -$0.01 M 0.00 2026-08-18 $0.02 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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