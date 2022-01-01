Kwenta (KWENTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kwenta (KWENTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kwenta (KWENTA) מידע Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol. אתר רשמי: https://kwenta.io/ מסמך לבן: https://docs.kwenta.io/ סייר בלוקים: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b קנה KWENTAעכשיו!

Kwenta (KWENTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kwenta (KWENTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M ההיצע הכולל: $ 607.16K $ 607.16K $ 607.16K אספקה במחזור: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M שיא כל הזמנים: $ 813.36 $ 813.36 $ 813.36 שפל כל הזמנים: $ 6.764034396801853 $ 6.764034396801853 $ 6.764034396801853 מחיר נוכחי: $ 11.994 $ 11.994 $ 11.994 למידע נוסף על Kwenta (KWENTA) מחיר

Kwenta (KWENTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kwenta (KWENTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KWENTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KWENTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KWENTAטוקניומיקה, חקרו אתKWENTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

