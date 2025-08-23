עוד על KWENTA

Kwenta סֵמֶל

Kwenta מְחִיר(KWENTA)

1 KWENTA ל USDמחיר חי:

+37.44%1D
USD
Kwenta (KWENTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:11 (UTC+8)

Kwenta (KWENTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.11%

+37.44%

-14.93%

-14.93%

Kwenta (KWENTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.606. במהלך 24 השעות האחרונות, KWENTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.816 לבין שיא של $ 11.498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWENTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 804.5456021143065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.764034396801853.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWENTA השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +37.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kwenta (KWENTA) מידע שוק

No.1509

OP

שווי השוק הנוכחי של Kwenta הוא $ 4.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.17K. ההיצע במחזור של KWENTA הוא 431.81K, עם היצע כולל של 607155.62. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.83M.

Kwenta (KWENTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kwentaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +2.61677+37.44%
30 ימים$ -0.803-7.72%
60 ימים$ +0.87+9.95%
90 ימים$ -2.418-20.11%
Kwenta שינוי מחיר היום

היום,KWENTA רשם שינוי של $ +2.61677 (+37.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kwenta שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.803 (-7.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kwenta שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KWENTA ראה שינוי של $ +0.87 (+9.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kwenta שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.418 (-20.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kwenta (KWENTA)?

בדוק את Kwenta עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Kwenta זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kwentaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKWENTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kwentaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKwenta לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kwentaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kwenta (KWENTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kwenta (KWENTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kwenta.

בדוק את Kwenta תחזית המחיר עכשיו‏!

Kwenta (KWENTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kwenta (KWENTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KWENTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kwenta (KWENTA)

מחפש איך לקנותKwenta? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kwentaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KWENTA למטבעות מקומיים

1 Kwenta(KWENTA) ל VND
252,781.89
1 Kwenta(KWENTA) ל AUD
A$14.69718
1 Kwenta(KWENTA) ל GBP
7.10844
1 Kwenta(KWENTA) ל EUR
8.1651
1 Kwenta(KWENTA) ל USD
1 Kwenta(KWENTA) ל MYR
RM40.3452
1 Kwenta(KWENTA) ל TRY
393.846
1 Kwenta(KWENTA) ל JPY
¥1,412.082
1 Kwenta(KWENTA) ל ARS
ARS$12,739.9575
1 Kwenta(KWENTA) ל RUB
776.54904
1 Kwenta(KWENTA) ל INR
840.90924
1 Kwenta(KWENTA) ל IDR
Rp154,935.46218
1 Kwenta(KWENTA) ל KRW
13,341.58128
1 Kwenta(KWENTA) ל PHP
544.1799
1 Kwenta(KWENTA) ל EGP
￡E.466.08312
1 Kwenta(KWENTA) ל BRL
R$52.06452
1 Kwenta(KWENTA) ל CAD
C$13.25628
1 Kwenta(KWENTA) ל BDT
1,168.66596
1 Kwenta(KWENTA) ל NGN
14,688.0543
1 Kwenta(KWENTA) ל COP
$38,424
1 Kwenta(KWENTA) ל ZAR
R.168.68136
1 Kwenta(KWENTA) ל UAH
398.1687
1 Kwenta(KWENTA) ל VES
Bs1,344.84
1 Kwenta(KWENTA) ל CLP
$9,221.76
1 Kwenta(KWENTA) ל PKR
Rs2,723.49312
1 Kwenta(KWENTA) ל KZT
5,139.59424
1 Kwenta(KWENTA) ל THB
฿311.52258
1 Kwenta(KWENTA) ל TWD
NT$292.79088
1 Kwenta(KWENTA) ל AED
د.إ35.25402
1 Kwenta(KWENTA) ל CHF
Fr7.6848
1 Kwenta(KWENTA) ל HKD
HK$75.02286
1 Kwenta(KWENTA) ל AMD
֏3,677.56104
1 Kwenta(KWENTA) ל MAD
.د.م86.454
1 Kwenta(KWENTA) ל MXN
$178.76766
1 Kwenta(KWENTA) ל SAR
ريال36.0225
1 Kwenta(KWENTA) ל PLN
34.96584
1 Kwenta(KWENTA) ל RON
лв41.40186
1 Kwenta(KWENTA) ל SEK
kr91.44912
1 Kwenta(KWENTA) ל BGN
лв16.04202
1 Kwenta(KWENTA) ל HUF
Ft3,263.92668
1 Kwenta(KWENTA) ל CZK
201.53388
1 Kwenta(KWENTA) ל KWD
د.ك2.92983
1 Kwenta(KWENTA) ל ILS
32.37222
1 Kwenta(KWENTA) ל AOA
Kz8,756.54142
1 Kwenta(KWENTA) ל BHD
.د.ب3.621462
1 Kwenta(KWENTA) ל BMD
1 Kwenta(KWENTA) ל DKK
kr61.19022
1 Kwenta(KWENTA) ל HNL
L251.48508
1 Kwenta(KWENTA) ל MUR
438.41784
1 Kwenta(KWENTA) ל NAD
$168.39318
1 Kwenta(KWENTA) ל NOK
kr96.82848
1 Kwenta(KWENTA) ל NZD
$16.3302
1 Kwenta(KWENTA) ל PAB
B/.9.606
1 Kwenta(KWENTA) ל PGK
K40.53732
1 Kwenta(KWENTA) ל QAR
ر.ق34.86978
1 Kwenta(KWENTA) ל RSD
дин.962.0409

Kwenta מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kwenta, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKwenta הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kwenta

כמה שווה Kwenta (KWENTA) היום?
החי KWENTAהמחיר ב USD הוא 9.606 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KWENTA ל USD?
המחיר הנוכחי של KWENTA ל USD הוא $ 9.606. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kwenta?
שווי השוק של KWENTA הוא $ 4.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KWENTA?
ההיצע במחזור של KWENTA הוא 431.81K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KWENTA?
‏‏KWENTA השיג מחיר שיא (ATH) של 804.5456021143065 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KWENTA?
KWENTA ‏‏רשם מחירATL של 6.764034396801853 USD.
מהו נפח המסחר של KWENTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KWENTA הוא $ 56.17K USD.
האם KWENTA יעלה השנה?
KWENTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KWENTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:11 (UTC+8)

