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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על KulaDAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על KulaDAO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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KulaDAO (KULA) ניתוח טכני היום

KulaDAO (KULA) ניתוח טכני היום

דף KulaDAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KULA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של KulaDAO למטה.

KulaDAO (KULA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05399---2.60%-10.51%-60.03%
למידע נוסף על KulaDAO מחיר

KulaDAO זרימת הון

זרימת נטו פנימהKULAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.05
2026-08-20$0.00 M0.05
2026-08-19$0.00 M0.06
2026-08-18$0.00 M0.05
2026-08-17$0.00 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKULA
$0.05399
$0.05399$0.05399
0.00%
71.54K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KULA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KULA
KULA
USD
USD

1 KULA = 0.05399 USD

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