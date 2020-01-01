KUJI (KUJI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KUJI (KUJI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KUJI (KUJI) מידע The Cosmos Layer 1 platform for community selected projects creating true value. Semi-Permissioned In order for a contract to launch on Kujira, it needs to be voted in via governance. This ensures that the quality, sustainability and longevity of the network are protected. A tight-knit hub of revenue generating products with great UX. "Grown-up DeFi" is not a meme. אתר רשמי: https://kujira.network/ מסמך לבן: https://docs.kujira.app קנה KUJIעכשיו!

KUJI (KUJI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KUJI (KUJI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: -- -- -- שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: -- -- -- למידע נוסף על KUJI (KUJI) מחיר

KUJI (KUJI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KUJI (KUJI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KUJI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KUJIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KUJIטוקניומיקה, חקרו אתKUJIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

KUJI (KUJI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KUJIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KUJI עכשיו את היסטוריית המחירים!

