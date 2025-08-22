מה זהKREST (KREST)

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

KREST זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



KREST מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KREST, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

