KonnektVPN (KPN) מידע KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. אתר רשמי: https://www.konnektvpn.com מסמך לבן: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 קנה KPNעכשיו!

KonnektVPN (KPN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KonnektVPN (KPN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 80.91K $ 80.91K $ 80.91K ההיצע הכולל: $ 248.81M $ 248.81M $ 248.81M אספקה במחזור: $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (שווי מדולל מלא): $ 626.26K $ 626.26K $ 626.26K שיא כל הזמנים: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 שפל כל הזמנים: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 מחיר נוכחי: $ 0.002517 $ 0.002517 $ 0.002517 למידע נוסף על KonnektVPN (KPN) מחיר

KonnektVPN (KPN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KonnektVPN (KPN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KPN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KPNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KPNטוקניומיקה, חקרו אתKPNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KPN מעוניין להוסיף את KonnektVPN (KPN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KPN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KPN ב-MEXC עכשיו!

KonnektVPN (KPN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KPNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KPN עכשיו את היסטוריית המחירים!

KPN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KPN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KPN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KPNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

