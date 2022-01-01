קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Koma Inu, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Koma Inu, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על KOMA

KOMA מידע על מחיר

מה זה KOMA

KOMA אתר רשמי

KOMA טוקניומיקה

KOMA תחזית מחיר

KOMA היסטוריה

KOMA מדריך קנייה

KOMAממיר מטבעות לפיאט

KOMA ספוט

KOMA חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Koma Inu (KOMA) ניתוח טכני היום

Koma Inu (KOMA) ניתוח טכני היום

דף Koma Inu הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KOMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Koma Inu למטה.

Koma Inu (KOMA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01319---5.72%+65.70%+95.11%
למידע נוסף על Koma Inu מחיר

Koma Inu אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Koma Inu במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 0
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 0קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.013319
0.013315
R2
0.013315
0.013312
R1
0.013313
0.013311
PP
0.013309
0.013309
S1
0.013307
0.013306
S2
0.013303
0.013305
S3
0.013301
0.013303

Koma Inu אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.72M
$5.50 M
$6.22 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.64 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.65 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Koma Inu זרימת הון

זרימת נטו פנימהKOMAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Koma Inu

סחור ב Koma Inu (KOMA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Koma Inu מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKOMA
$0.01319
$0.01319$0.01319
+4.93%
1.14M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KOMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0.01319 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.