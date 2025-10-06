KoKoK The Roach מחיר היום

מחיר KoKoK The Roach (KOKOK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00725, עם שינוי של 3.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOKOK ל USD הוא $ 0.00725 לכל KOKOK.

KoKoK The Roach כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KOKOK. ב‑24 השעות האחרונות, KOKOK סחר בין $ 0.00709 (נמוך) ל $ 0.00753 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KOKOK נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו -47.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.81K.

KoKoK The Roach (KOKOK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.81K$ 55.81K $ 55.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של KoKoK The Roach הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.81K. ההיצע במחזור של KOKOK הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.