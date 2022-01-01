Koala AI (KOKO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Koala AI (KOKO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Koala AI (KOKO) מידע Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. אתר רשמי: https://www.koalaai.vip/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW קנה KOKOעכשיו!

Koala AI (KOKO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Koala AI (KOKO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M ההיצע הכולל: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T אספקה במחזור: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M שיא כל הזמנים: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 שפל כל הזמנים: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 מחיר נוכחי: $ 0.0000002829 $ 0.0000002829 $ 0.0000002829 למידע נוסף על Koala AI (KOKO) מחיר

Koala AI (KOKO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Koala AI (KOKO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KOKO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KOKOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KOKOטוקניומיקה, חקרו אתKOKOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KOKO מעוניין להוסיף את Koala AI (KOKO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KOKO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KOKO ב-MEXC עכשיו!

Koala AI (KOKO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KOKOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KOKO עכשיו את היסטוריית המחירים!

KOKO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KOKO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KOKO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KOKOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

