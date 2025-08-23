עוד על KOKO

Koala AI סֵמֶל

Koala AI מְחִיר(KOKO)

$0.0000002552
-7.67%1D
Koala AI (KOKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:00 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-3.70%

-7.67%

-21.82%

-21.82%

Koala AI (KOKO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000002552. במהלך 24 השעות האחרונות, KOKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000025 לבין שיא של $ 0.000000291, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000008576569321553, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000152909988393.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOKO השתנה ב -3.70% במהלך השעה האחרונה, -7.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koala AI (KOKO) מידע שוק

No.1758

91.58%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Koala AI הוא $ 2.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51K. ההיצע במחזור של KOKO הוא 9.11T, עם היצע כולל של 9946938747369. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.54M.

Koala AI (KOKO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Koala AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000212-7.67%
30 ימים$ -0.0000000752-22.77%
60 ימים$ -0.0000001024-28.64%
90 ימים$ -0.0000002894-53.14%
Koala AI שינוי מחיר היום

היום,KOKO רשם שינוי של $ -0.0000000212 (-7.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Koala AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000752 (-22.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Koala AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KOKO ראה שינוי של $ -0.0000001024 (-28.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Koala AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000002894 (-53.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהKoala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Koala AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKOKO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Koala AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKoala AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Koala AIתחזית מחיר (USD)

Koala AI (KOKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Koala AI (KOKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Koala AI (KOKO)

מחפש איך לקנותKoala AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Koala AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KOKO למטבעות מקומיים

1 Koala AI(KOKO) ל VND
0.006715588
1 Koala AI(KOKO) ל AUD
A$0.000000390456
1 Koala AI(KOKO) ל GBP
0.000000188848
1 Koala AI(KOKO) ל EUR
0.00000021692
1 Koala AI(KOKO) ל USD
$0.0000002552
1 Koala AI(KOKO) ל MYR
RM0.00000107184
1 Koala AI(KOKO) ל TRY
0.000010460648
1 Koala AI(KOKO) ל JPY
¥0.0000375144
1 Koala AI(KOKO) ל ARS
ARS$0.000342549856
1 Koala AI(KOKO) ל RUB
0.00002059464
1 Koala AI(KOKO) ל INR
0.000022332552
1 Koala AI(KOKO) ל IDR
Rp0.004116128456
1 Koala AI(KOKO) ל KRW
0.000354442176
1 Koala AI(KOKO) ל PHP
0.000014451976
1 Koala AI(KOKO) ל EGP
￡E.0.000012382304
1 Koala AI(KOKO) ל BRL
R$0.00000137808
1 Koala AI(KOKO) ל CAD
C$0.000000352176
1 Koala AI(KOKO) ל BDT
0.000031047632
1 Koala AI(KOKO) ל NGN
0.00039021356
1 Koala AI(KOKO) ל COP
$0.001024898512
1 Koala AI(KOKO) ל ZAR
R.0.000004483864
1 Koala AI(KOKO) ל UAH
0.00001057804
1 Koala AI(KOKO) ל VES
Bs0.000035728
1 Koala AI(KOKO) ל CLP
$0.0002447368
1 Koala AI(KOKO) ל PKR
Rs0.000072354304
1 Koala AI(KOKO) ל KZT
0.000136542208
1 Koala AI(KOKO) ל THB
฿0.000008271032
1 Koala AI(KOKO) ל TWD
NT$0.00000777084
1 Koala AI(KOKO) ל AED
د.إ0.000000936584
1 Koala AI(KOKO) ל CHF
Fr0.00000020416
1 Koala AI(KOKO) ל HKD
HK$0.000001993112
1 Koala AI(KOKO) ל AMD
֏0.000097700768
1 Koala AI(KOKO) ל MAD
.د.م0.0000022968
1 Koala AI(KOKO) ל MXN
$0.00000473396
1 Koala AI(KOKO) ל SAR
ريال0.000000957
1 Koala AI(KOKO) ל PLN
0.000000928928
1 Koala AI(KOKO) ל RON
лв0.000001102464
1 Koala AI(KOKO) ל SEK
kr0.000002429504
1 Koala AI(KOKO) ל BGN
лв0.000000426184
1 Koala AI(KOKO) ל HUF
Ft0.00008665316
1 Koala AI(KOKO) ל CZK
0.000005351544
1 Koala AI(KOKO) ל KWD
د.ك0.000000077836
1 Koala AI(KOKO) ל ILS
0.000000857472
1 Koala AI(KOKO) ל AOA
Kz0.000232632664
1 Koala AI(KOKO) ל BHD
.د.ب0.0000000962104
1 Koala AI(KOKO) ל BMD
$0.0000002552
1 Koala AI(KOKO) ל DKK
kr0.000001628176
1 Koala AI(KOKO) ל HNL
L0.000006681136
1 Koala AI(KOKO) ל MUR
0.000011647328
1 Koala AI(KOKO) ל NAD
$0.000004473656
1 Koala AI(KOKO) ל NOK
kr0.000002569864
1 Koala AI(KOKO) ל NZD
$0.00000043384
1 Koala AI(KOKO) ל PAB
B/.0.0000002552
1 Koala AI(KOKO) ל PGK
K0.000001076944
1 Koala AI(KOKO) ל QAR
ر.ق0.000000926376
1 Koala AI(KOKO) ל RSD
дин.0.000025550624

למובן מעמיק יותר של Koala AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKoala AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Koala AI

כמה שווה Koala AI (KOKO) היום?
החי KOKOהמחיר ב USD הוא 0.0000002552 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOKO ל USD?
המחיר הנוכחי של KOKO ל USD הוא $ 0.0000002552. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Koala AI?
שווי השוק של KOKO הוא $ 2.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOKO?
ההיצע במחזור של KOKO הוא 9.11T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOKO?
‏‏KOKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000008576569321553 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOKO?
KOKO ‏‏רשם מחירATL של 0.000000152909988393 USD.
מהו נפח המסחר של KOKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOKO הוא $ 1.51K USD.
האם KOKO יעלה השנה?
KOKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:51:00 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

