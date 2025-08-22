Hello Kitty (KITTY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004057. במהלך 24 השעות האחרונות, KITTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003907 לבין שיא של $ 0.005199, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KITTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.012059671870796903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001783429987540028.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KITTY השתנה ב +3.62% במהלך השעה האחרונה, -8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hello Kitty (KITTY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Hello Kitty הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.93K. ההיצע במחזור של KITTY הוא 0.00, עם היצע כולל של 999554120. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.06M.
Hello Kitty (KITTY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hello Kittyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00039586
-8.89%
30 ימים
$ +0.001314
+47.90%
60 ימים
$ -0.00432
-51.57%
90 ימים
$ +0.003057
+305.70%
Hello Kitty שינוי מחיר היום
היום,KITTY רשם שינוי של $ -0.00039586 (-8.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hello Kitty שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001314 (+47.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hello Kitty שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KITTY ראה שינוי של $ -0.00432 (-51.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hello Kitty שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003057 (+305.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hello Kitty (KITTY)?
Hello Kitty זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hello Kittyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKITTY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hello Kittyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHello Kitty לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Hello Kittyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Hello Kitty (KITTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hello Kitty (KITTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hello Kitty.
הבנת הטוקנומיקה של Hello Kitty (KITTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KITTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Hello Kitty (KITTY)
מחפש איך לקנותHello Kitty? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hello Kittyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
