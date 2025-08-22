עוד על KITTY

Hello Kitty סֵמֶל

Hello Kitty מְחִיר(KITTY)

Hello Kitty (KITTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:28:07 (UTC+8)

Hello Kitty (KITTY) מידע על מחיר (USD)

Hello Kitty (KITTY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004057. במהלך 24 השעות האחרונות, KITTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003907 לבין שיא של $ 0.005199, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KITTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.012059671870796903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001783429987540028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KITTY השתנה ב +3.62% במהלך השעה האחרונה, -8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hello Kitty (KITTY) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של Hello Kitty הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.93K. ההיצע במחזור של KITTY הוא 0.00, עם היצע כולל של 999554120. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.06M.

Hello Kitty (KITTY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hello Kittyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00039586-8.89%
30 ימים$ +0.001314+47.90%
60 ימים$ -0.00432-51.57%
90 ימים$ +0.003057+305.70%
Hello Kitty שינוי מחיר היום

היום,KITTY רשם שינוי של $ -0.00039586 (-8.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hello Kitty שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001314 (+47.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hello Kitty שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KITTY ראה שינוי של $ -0.00432 (-51.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hello Kitty שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003057 (+305.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hello Kitty (KITTY)?

בדוק את Hello Kitty עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHello Kitty (KITTY)

the world's most iconic cat

Hello Kitty זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hello Kittyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKITTY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hello Kittyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHello Kitty לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hello Kittyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hello Kitty (KITTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hello Kitty (KITTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hello Kitty.

בדוק את Hello Kitty תחזית המחיר עכשיו‏!

Hello Kitty (KITTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hello Kitty (KITTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KITTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hello Kitty (KITTY)

מחפש איך לקנותHello Kitty? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hello Kittyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Hello Kitty מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hello Kitty, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHello Kitty הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hello Kitty

כמה שווה Hello Kitty (KITTY) היום?
החי KITTYהמחיר ב USD הוא 0.004057 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KITTY ל USD?
המחיר הנוכחי של KITTY ל USD הוא $ 0.004057. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hello Kitty?
שווי השוק של KITTY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KITTY?
ההיצע במחזור של KITTY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KITTY?
‏‏KITTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.012059671870796903 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KITTY?
KITTY ‏‏רשם מחירATL של 0.001783429987540028 USD.
מהו נפח המסחר של KITTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KITTY הוא $ 56.93K USD.
האם KITTY יעלה השנה?
KITTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KITTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:28:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

