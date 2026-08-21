Kite AI (KITE) ניתוח טכני היום דף Kite AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KITE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kite AI למטה. הירשם

Kite AI (KITE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09916 -- -1.38% -16.15% -49.25%

Kite AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kite AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 4 קנה 12 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 0 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 4 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.09924 0.09922 R2 0.09922 0.0992 R1 0.09921 0.0992 PP 0.09919 0.09919 S1 0.09918 0.09917 S2 0.09916 0.09917 S3 0.09915 0.09916

Kite AI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.06M $5.53 M $6.60 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.11 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.24 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.25 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Kite AI זרימת הון זרימת נטו פנימה KITEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.10 2026-08-20 -$0.08 M 0.10 2026-08-19 -$0.04 M 0.10 2026-08-18 $0.02 M 0.09 2026-08-17 -$0.04 M 0.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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