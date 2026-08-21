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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kite AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kite AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Kite AI (KITE) ניתוח טכני היום

Kite AI (KITE) ניתוח טכני היום

דף Kite AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KITE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kite AI למטה.

Kite AI (KITE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09916---1.38%-16.15%-49.25%
למידע נוסף על Kite AI מחיר

Kite AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kite AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 4
קנה 12
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 0קנה 8
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.09924
0.09922
R2
0.09922
0.0992
R1
0.09921
0.0992
PP
0.09919
0.09919
S1
0.09918
0.09917
S2
0.09916
0.09917
S3
0.09915
0.09916

Kite AI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.06M
$5.53 M
$6.60 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.11 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kite AI זרימת הון

זרימת נטו פנימהKITEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.10
2026-08-20-$0.08 M0.10
2026-08-19-$0.04 M0.10
2026-08-18$0.02 M0.09
2026-08-17-$0.04 M0.09

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Kite AI (KITE) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKITE
$0.09916
$0.09916$0.09916
+1.07%
644.62K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KITE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KITE
KITE
USD
USD

1 KITE = 0.09916 USD

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