מחיר KIND (KIND) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006651, עם שינוי של 4.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIND ל USD הוא $ 0.0006651 לכל KIND.

KIND כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KIND. ב‑24 השעות האחרונות, KIND סחר בין $ 0.0005726 (נמוך) ל $ 0.0007181 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KIND נע ב +4.72% בשעה האחרונה ו -28.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.58K.

KIND (KIND) מידע שוק

שווי שוק -- נפח (24 שעות) $ 57.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00 אספקת מחזור -- אספקה כוללת -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

