KILT Protocol (KILT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KILT Protocol (KILT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KILT Protocol (KILT) מידע אתר רשמי: https://kilt.io/ מסמך לבן: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 קנה KILTעכשיו!

KILT Protocol (KILT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KILT Protocol (KILT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M ההיצע הכולל: $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M אספקה במחזור: $ 282.20M $ 282.20M $ 282.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M שיא כל הזמנים: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 שפל כל הזמנים: $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 מחיר נוכחי: $ 0.01184 $ 0.01184 $ 0.01184 למידע נוסף על KILT Protocol (KILT) מחיר

KILT Protocol (KILT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KILT Protocol (KILT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KILT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KILTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KILTטוקניומיקה, חקרו אתKILTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KILT מעוניין להוסיף את KILT Protocol (KILT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KILT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KILT ב-MEXC עכשיו!

KILT Protocol (KILT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KILTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KILT עכשיו את היסטוריית המחירים!

KILT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KILT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KILT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KILTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

