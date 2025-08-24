עוד על KILT

KILT Protocol סֵמֶל

KILT Protocol מְחִיר(KILT)

1 KILT ל USDמחיר חי:

$0.00863
$0.00863$0.00863
+11.06%1D
USD
KILT Protocol (KILT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:17:06 (UTC+8)

KILT Protocol (KILT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00729
$ 0.00729$ 0.00729
24 שעות נמוך
$ 0.00928
$ 0.00928$ 0.00928
גבוה 24 שעות

$ 0.00729
$ 0.00729$ 0.00729

$ 0.00928
$ 0.00928$ 0.00928

$ 0.024061289716184094
$ 0.024061289716184094$ 0.024061289716184094

$ 0.007327165551517575
$ 0.007327165551517575$ 0.007327165551517575

0.00%

+11.06%

-1.04%

-1.04%

KILT Protocol (KILT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00863. במהלך 24 השעות האחרונות, KILT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00729 לבין שיא של $ 0.00928, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KILTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.024061289716184094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007327165551517575.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KILT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +11.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KILT Protocol (KILT) מידע שוק

No.1752

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 10.13K
$ 10.13K$ 10.13K

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

282.20M
282.20M 282.20M

290,560,000
290,560,000 290,560,000

290,560,000
290,560,000 290,560,000

97.12%

BASE

שווי השוק הנוכחי של KILT Protocol הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.13K. ההיצע במחזור של KILT הוא 282.20M, עם היצע כולל של 290560000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.51M.

KILT Protocol (KILT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KILT Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0008594+11.06%
30 ימים$ -0.01015-54.05%
60 ימים$ +0.00363+72.60%
90 ימים$ +0.00363+72.60%
KILT Protocol שינוי מחיר היום

היום,KILT רשם שינוי של $ +0.0008594 (+11.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KILT Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01015 (-54.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KILT Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KILT ראה שינוי של $ +0.00363 (+72.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KILT Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00363 (+72.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KILT Protocol (KILT)?

בדוק את KILT Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKILT Protocol (KILT)

KILT Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KILT Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKILT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KILT Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKILT Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KILT Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KILT Protocol (KILT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KILT Protocol (KILT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KILT Protocol.

בדוק את KILT Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

KILT Protocol (KILT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KILT Protocol (KILT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KILT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KILT Protocol (KILT)

מחפש איך לקנותKILT Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KILT Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KILT למטבעות מקומיים

1 KILT Protocol(KILT) ל VND
227.09845
1 KILT Protocol(KILT) ל AUD
A$0.0132902
1 KILT Protocol(KILT) ל GBP
0.0063862
1 KILT Protocol(KILT) ל EUR
0.0073355
1 KILT Protocol(KILT) ל USD
$0.00863
1 KILT Protocol(KILT) ל MYR
RM0.0363323
1 KILT Protocol(KILT) ל TRY
0.3540026
1 KILT Protocol(KILT) ל JPY
¥1.26861
1 KILT Protocol(KILT) ל ARS
ARS$11.7574257
1 KILT Protocol(KILT) ל RUB
0.6942835
1 KILT Protocol(KILT) ל INR
0.7564195
1 KILT Protocol(KILT) ל IDR
Rp141.4753872
1 KILT Protocol(KILT) ל KRW
12.036261
1 KILT Protocol(KILT) ל PHP
0.4916511
1 KILT Protocol(KILT) ל EGP
￡E.0.4195043
1 KILT Protocol(KILT) ל BRL
R$0.046602
1 KILT Protocol(KILT) ל CAD
C$0.0119094
1 KILT Protocol(KILT) ל BDT
1.051997
1 KILT Protocol(KILT) ל NGN
13.2361762
1 KILT Protocol(KILT) ל COP
$34.7983175
1 KILT Protocol(KILT) ל ZAR
R.0.1522332
1 KILT Protocol(KILT) ל UAH
0.3571094
1 KILT Protocol(KILT) ל VES
Bs1.19957
1 KILT Protocol(KILT) ל CLP
$8.31069
1 KILT Protocol(KILT) ל PKR
Rs2.4467776
1 KILT Protocol(KILT) ל KZT
4.6148925
1 KILT Protocol(KILT) ל THB
฿0.2801298
1 KILT Protocol(KILT) ל TWD
NT$0.2637328
1 KILT Protocol(KILT) ל AED
د.إ0.0316721
1 KILT Protocol(KILT) ל CHF
Fr0.006904
1 KILT Protocol(KILT) ל HKD
HK$0.067314
1 KILT Protocol(KILT) ל AMD
֏3.2938121
1 KILT Protocol(KILT) ל MAD
.د.م0.0778426
1 KILT Protocol(KILT) ל MXN
$0.1609495
1 KILT Protocol(KILT) ל SAR
ريال0.0323625
1 KILT Protocol(KILT) ל PLN
0.0314995
1 KILT Protocol(KILT) ל RON
лв0.0374542
1 KILT Protocol(KILT) ל SEK
kr0.0825891
1 KILT Protocol(KILT) ל BGN
лв0.0144121
1 KILT Protocol(KILT) ל HUF
Ft2.9423122
1 KILT Protocol(KILT) ל CZK
0.1819204
1 KILT Protocol(KILT) ל KWD
د.ك0.00263215
1 KILT Protocol(KILT) ל ILS
0.0289105
1 KILT Protocol(KILT) ל AOA
Kz7.8668491
1 KILT Protocol(KILT) ל BHD
.د.ب0.00325351
1 KILT Protocol(KILT) ל BMD
$0.00863
1 KILT Protocol(KILT) ל DKK
kr0.0553183
1 KILT Protocol(KILT) ל HNL
L0.2259334
1 KILT Protocol(KILT) ל MUR
0.3967211
1 KILT Protocol(KILT) ל NAD
$0.1521469
1 KILT Protocol(KILT) ל NOK
kr0.0875082
1 KILT Protocol(KILT) ל NZD
$0.014671
1 KILT Protocol(KILT) ל PAB
B/.0.00863
1 KILT Protocol(KILT) ל PGK
K0.0359008
1 KILT Protocol(KILT) ל QAR
ر.ق0.0314132
1 KILT Protocol(KILT) ל RSD
дин.0.8680054

KILT Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KILT Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKILT Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KILT Protocol

כמה שווה KILT Protocol (KILT) היום?
החי KILTהמחיר ב USD הוא 0.00863 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KILT ל USD?
המחיר הנוכחי של KILT ל USD הוא $ 0.00863. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KILT Protocol?
שווי השוק של KILT הוא $ 2.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KILT?
ההיצע במחזור של KILT הוא 282.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KILT?
‏‏KILT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.024061289716184094 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KILT?
KILT ‏‏רשם מחירATL של 0.007327165551517575 USD.
מהו נפח המסחר של KILT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KILT הוא $ 10.13K USD.
האם KILT יעלה השנה?
KILT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KILT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
KILT Protocol (KILT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

