KILT Protocol (KILT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00863. במהלך 24 השעות האחרונות, KILT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00729 לבין שיא של $ 0.00928, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KILTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.024061289716184094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007327165551517575.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KILT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +11.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
KILT Protocol (KILT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של KILT Protocol הוא $ 2.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.13K. ההיצע במחזור של KILT הוא 282.20M, עם היצע כולל של 290560000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.51M.
KILT Protocol (KILT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של KILT Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0008594
+11.06%
30 ימים
$ -0.01015
-54.05%
60 ימים
$ +0.00363
+72.60%
90 ימים
$ +0.00363
+72.60%
KILT Protocol שינוי מחיר היום
היום,KILT רשם שינוי של $ +0.0008594 (+11.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
KILT Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01015 (-54.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
KILT Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KILT ראה שינוי של $ +0.00363 (+72.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
KILT Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00363 (+72.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
KILT Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה KILT Protocol (KILT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KILT Protocol (KILT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KILT Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של KILT Protocol (KILT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KILT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.