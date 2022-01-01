KIKICat (KIKI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KIKICat (KIKI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KIKICat (KIKI) מידע KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. אתר רשמי: http://kikicat.xyz סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump קנה KIKIעכשיו!

KIKICat (KIKI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KIKICat (KIKI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 771.39K $ 771.39K $ 771.39K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 771.40K $ 771.40K $ 771.40K שיא כל הזמנים: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 שפל כל הזמנים: $ 0.000720327990404027 $ 0.000720327990404027 $ 0.000720327990404027 מחיר נוכחי: $ 0.0007714 $ 0.0007714 $ 0.0007714 למידע נוסף על KIKICat (KIKI) מחיר

KIKICat (KIKI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KIKICat (KIKI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KIKI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KIKIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KIKIטוקניומיקה, חקרו אתKIKIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KIKI מעוניין להוסיף את KIKICat (KIKI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KIKI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KIKI ב-MEXC עכשיו!

KIKICat (KIKI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KIKIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KIKI עכשיו את היסטוריית המחירים!

KIKI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KIKI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KIKI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KIKIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

