מה זהKiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

KiboShib זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



KiboShibתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KiboShib (KIBSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KiboShib (KIBSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KiboShib.

KiboShib (KIBSHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KiboShib (KIBSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIBSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KiboShib (KIBSHI)

מחפש איך לקנותKiboShib? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KiboShibב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KIBSHI למטבעות מקומיים

KiboShib מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KiboShib, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

KiboShib (KIBSHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

