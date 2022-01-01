Kiba Inu (KIBA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kiba Inu (KIBA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kiba Inu (KIBA) מידע Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. אתר רשמי: https://kibainu.org סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c קנה KIBAעכשיו!

Kiba Inu (KIBA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kiba Inu (KIBA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 925.00K $ 925.00K $ 925.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 שפל כל הזמנים: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 מחיר נוכחי: $ 0.000000925 $ 0.000000925 $ 0.000000925 למידע נוסף על Kiba Inu (KIBA) מחיר

Kiba Inu (KIBA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kiba Inu (KIBA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KIBA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KIBAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KIBAטוקניומיקה, חקרו אתKIBAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KIBA מעוניין להוסיף את Kiba Inu (KIBA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KIBA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KIBA ב-MEXC עכשיו!

Kiba Inu (KIBA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KIBAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KIBA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KIBA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KIBA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KIBA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KIBAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

