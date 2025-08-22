עוד על KIBA

Kiba Inu סֵמֶל

Kiba Inu מְחִיר(KIBA)

Kiba Inu (KIBA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:01:37 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) מידע על מחיר (USD)

Kiba Inu (KIBA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000010216. במהלך 24 השעות האחרונות, KIBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000009241 לבין שיא של $ 0.00000117, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00009215731205006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000138837383056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIBA השתנה ב +8.43% במהלך השעה האחרונה, -1.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kiba Inu (KIBA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kiba Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 415.63. ההיצע במחזור של KIBA הוא 0.00, עם היצע כולל של 826909234639. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

Kiba Inu (KIBA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kiba Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000015347-1.48%
30 ימים$ +0.0000002839+38.48%
60 ימים$ +0.0000004908+92.46%
90 ימים$ +0.0000002216+27.70%
Kiba Inu שינוי מחיר היום

היום,KIBA רשם שינוי של $ -0.000000015347 (-1.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kiba Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000002839 (+38.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kiba Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KIBA ראה שינוי של $ +0.0000004908 (+92.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kiba Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000002216 (+27.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kiba Inu (KIBA)?

בדוק את Kiba Inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kiba Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKIBA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kiba Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKiba Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kiba Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kiba Inu (KIBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kiba Inu (KIBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kiba Inu.

בדוק את Kiba Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

Kiba Inu (KIBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kiba Inu (KIBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kiba Inu (KIBA)

מחפש איך לקנותKiba Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kiba Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Kiba Inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kiba Inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKiba Inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kiba Inu

כמה שווה Kiba Inu (KIBA) היום?
החי KIBAהמחיר ב USD הוא 0.0000010216 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIBA ל USD?
המחיר הנוכחי של KIBA ל USD הוא $ 0.0000010216. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kiba Inu?
שווי השוק של KIBA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIBA?
ההיצע במחזור של KIBA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIBA?
‏‏KIBA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00009215731205006 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIBA?
KIBA ‏‏רשם מחירATL של 0.000000138837383056 USD.
מהו נפח המסחר של KIBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIBA הוא $ 415.63 USD.
האם KIBA יעלה השנה?
KIBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:01:37 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

