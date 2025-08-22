עוד על KHAI

Kitten Haimer

Kitten Haimer מְחִיר(KHAI)

Kitten Haimer (KHAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:27:46 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) מידע על מחיר (USD)

Kitten Haimer (KHAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0272. במהלך 24 השעות האחרונות, KHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0269 לבין שיא של $ 0.0288, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4306544536586003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02091770954740156.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KHAI השתנה ב -1.45% במהלך השעה האחרונה, -4.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kitten Haimer (KHAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kitten Haimer הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.04K. ההיצע במחזור של KHAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 54000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.

Kitten Haimer (KHAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kitten Haimerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0013-4.56%
30 ימים$ -0.0075-21.62%
60 ימים$ -0.0026-8.73%
90 ימים$ -0.0532-66.17%
Kitten Haimer שינוי מחיר היום

היום,KHAI רשם שינוי של $ -0.0013 (-4.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kitten Haimer שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0075 (-21.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kitten Haimer שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KHAI ראה שינוי של $ -0.0026 (-8.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kitten Haimer שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0532 (-66.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kitten Haimer (KHAI)?

בדוק את Kitten Haimer עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kitten Haimerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKHAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kitten Haimerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKitten Haimer לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kitten Haimerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kitten Haimer (KHAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kitten Haimer (KHAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kitten Haimer.

בדוק את Kitten Haimer תחזית המחיר עכשיו‏!

Kitten Haimer (KHAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kitten Haimer (KHAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KHAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kitten Haimer (KHAI)

מחפש איך לקנותKitten Haimer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kitten Haimerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KHAI למטבעות מקומיים

Kitten Haimer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kitten Haimer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kitten Haimer

כמה שווה Kitten Haimer (KHAI) היום?
החי KHAIהמחיר ב USD הוא 0.0272 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KHAI ל USD?
המחיר הנוכחי של KHAI ל USD הוא $ 0.0272. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kitten Haimer?
שווי השוק של KHAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KHAI?
ההיצע במחזור של KHAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KHAI?
‏‏KHAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4306544536586003 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KHAI?
KHAI ‏‏רשם מחירATL של 0.02091770954740156 USD.
מהו נפח המסחר של KHAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KHAI הוא $ 6.04K USD.
האם KHAI יעלה השנה?
KHAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KHAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:27:46 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

