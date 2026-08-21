KGEN (KGEN) ניתוח טכני היום דף KGEN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KGEN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של KGEN למטה. הירשם

KGEN (KGEN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1874 -- -1.74% +4.63% -2.50%

KGEN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של KGEN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 3 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 2 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1887 0.1885 R2 0.1885 0.1883 R1 0.1882 0.1882 PP 0.188 0.188 S1 0.1877 0.1878 S2 0.1875 0.1877 S3 0.1872 0.1875

KGEN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.12M $1.28 M $1.40 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.38 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.41 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. KGEN זרימת הון זרימת נטו פנימה KGENUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.19 2026-08-20 $0.00 M 0.19 2026-08-19 $0.00 M 0.17 2026-08-18 $0.00 M 0.18 2026-08-17 $0.00 M 0.17 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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