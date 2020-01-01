Keel Infrastructure (KEELON) ניתוח טכני היום דף Keel Infrastructure הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KEELON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Keel Infrastructure למטה. הירשם

Keel Infrastructure (KEELON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Keel Infrastructure זרימת הון זרימת נטו פנימה KEELONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.