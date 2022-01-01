KingdomStarter (KDG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KingdomStarter (KDG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KingdomStarter (KDG) מידע KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. אתר רשמי: https://kingdomstarter.io/ מסמך לבן: https://docs.kingdomgame.org/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 קנה KDGעכשיו!

KingdomStarter (KDG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KingdomStarter (KDG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 119.63K $ 119.63K $ 119.63K ההיצע הכולל: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M אספקה במחזור: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 225.30K $ 225.30K $ 225.30K שיא כל הזמנים: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0002253 $ 0.0002253 $ 0.0002253 למידע נוסף על KingdomStarter (KDG) מחיר

KingdomStarter (KDG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KingdomStarter (KDG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KDG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KDGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KDGטוקניומיקה, חקרו אתKDGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

KingdomStarter (KDG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KDGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KDG עכשיו את היסטוריית המחירים!

