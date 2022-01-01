Kadena (KDA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kadena (KDA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kadena (KDA) מידע Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact. אתר רשמי: http://kadena.io/ מסמך לבן: https://www.kadena.io/whitepapers סייר בלוקים: https://explorer.chainweb.com/mainnet קנה KDAעכשיו!

Kadena (KDA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kadena (KDA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 121.42M $ 121.42M $ 121.42M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 328.33M $ 328.33M $ 328.33M FDV (שווי מדולל מלא): $ 369.80M $ 369.80M $ 369.80M שיא כל הזמנים: $ 1.9847 $ 1.9847 $ 1.9847 שפל כל הזמנים: $ 0.12130507 $ 0.12130507 $ 0.12130507 מחיר נוכחי: $ 0.3698 $ 0.3698 $ 0.3698 למידע נוסף על Kadena (KDA) מחיר

Kadena (KDA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kadena (KDA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KDA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KDAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KDAטוקניומיקה, חקרו אתKDAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Kadena (KDA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KDAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KDA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KDA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KDA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KDA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KDAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

