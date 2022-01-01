KBBB (KBBB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KBBB (KBBB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KBBB (KBBB) מידע A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " אתר רשמי: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump סייר בלוקים: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump קנה KBBBעכשיו!

KBBB (KBBB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KBBB (KBBB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 177.60K $ 177.60K $ 177.60K ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 177.60K $ 177.60K $ 177.60K שיא כל הזמנים: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 שפל כל הזמנים: $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 מחיר נוכחי: $ 0.0001776 $ 0.0001776 $ 0.0001776 למידע נוסף על KBBB (KBBB) מחיר

KBBB (KBBB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KBBB (KBBB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KBBB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KBBBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KBBBטוקניומיקה, חקרו אתKBBBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KBBB מעוניין להוסיף את KBBB (KBBB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KBBB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KBBB ב-MEXC עכשיו!

KBBB (KBBB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KBBBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KBBB עכשיו את היסטוריית המחירים!

KBBB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KBBB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KBBB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KBBBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

