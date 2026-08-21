Katana Network (KAT) ניתוח טכני היום דף Katana Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Katana Network למטה. הירשם

Katana Network (KAT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.004673 -- +7.69% -4.31% -43.60%

Katana Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Katana Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.004678 0.004678 R2 0.004678 0.004677 R1 0.004677 0.004677 PP 0.004677 0.004677 S1 0.004676 0.004676 S2 0.004676 0.004676 S3 0.004675 0.004676

Katana Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.87M $5.71 M $6.58 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.03 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Katana Network זרימת הון זרימת נטו פנימה KATUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.06 M 0.00 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.03 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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