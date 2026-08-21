קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Katana Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Katana Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על KAT

KAT מידע על מחיר

מה זה KAT

KAT מסמך לבן

KAT אתר רשמי

KAT טוקניומיקה

KAT תחזית מחיר

KAT היסטוריה

KAT מדריך קנייה

KATממיר מטבעות לפיאט

KAT ספוט

KAT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Katana Network (KAT) ניתוח טכני היום

Katana Network (KAT) ניתוח טכני היום

דף Katana Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Katana Network למטה.

Katana Network (KAT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.004673--+7.69%-4.31%-43.60%
למידע נוסף על Katana Network מחיר

Katana Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Katana Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.004678
0.004678
R2
0.004678
0.004677
R1
0.004677
0.004677
PP
0.004677
0.004677
S1
0.004676
0.004676
S2
0.004676
0.004676
S3
0.004675
0.004676

Katana Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.87M
$5.71 M
$6.58 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Katana Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהKATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.06 M0.00
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Katana Network

סחור ב Katana Network (KAT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Katana Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKAT
$0.004672
$0.004672$0.004672
+2.09%
55.20M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KAT
KAT
USD
USD

1 KAT = 0.004673 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.