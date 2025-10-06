המחיר החי של KaratDAOהיום הוא 0.0005846 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת KARAT של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק KARAT בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של KaratDAOהיום הוא 0.0005846 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת KARAT של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק KARAT בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

KaratDAO (KARAT) טבלת מחירים חיה
KaratDAO (KARAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0005845
$ 0.0005845$ 0.0005845
24 שעות נמוך
$ 0.0005888
$ 0.0005888$ 0.0005888
גבוה 24 שעות

$ 0.0005845
$ 0.0005845$ 0.0005845

$ 0.0005888
$ 0.0005888$ 0.0005888

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

-0.62%

-0.20%

-0.46%

-0.46%

KaratDAO (KARAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005846. במהלך 24 השעות האחרונות, KARAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005845 לבין שיא של $ 0.0005888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KARATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05802041506845649, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000463150077110209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KARAT השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KaratDAO (KARAT) מידע שוק

No.2971

$ 149.39K
$ 149.39K$ 149.39K

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

שווי השוק הנוכחי של KaratDAO הוא $ 149.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.59K. ההיצע במחזור של KARAT הוא 255.54M, עם היצע כולל של 1997249433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.

KaratDAO (KARAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KaratDAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000001172-0.20%
30 ימים$ -0.0000142-2.38%
60 ימים$ +0.0000029+0.49%
90 ימים$ -0.0000249-4.09%
KaratDAO שינוי מחיר היום

היום,KARAT רשם שינוי של $ -0.000001172 (-0.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KaratDAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000142 (-2.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KaratDAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KARAT ראה שינוי של $ +0.0000029 (+0.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KaratDAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000249 (-4.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KaratDAO (KARAT)?

בדוק את KaratDAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KaratDAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKARAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KaratDAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKaratDAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KaratDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KaratDAO (KARAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KaratDAO (KARAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KaratDAO.

בדוק את KaratDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

KaratDAO (KARAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KaratDAO (KARAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KARAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KaratDAO (KARAT)

מחפש איך לקנותKaratDAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KaratDAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KARAT למטבעות מקומיים

KaratDAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KaratDAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKaratDAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KaratDAO

כמה שווה KaratDAO (KARAT) היום?
החי KARATהמחיר ב USD הוא 0.0005846 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KARAT ל USD?
המחיר הנוכחי של KARAT ל USD הוא $ 0.0005846. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KaratDAO?
שווי השוק של KARAT הוא $ 149.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KARAT?
ההיצע במחזור של KARAT הוא 255.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KARAT?
‏‏KARAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05802041506845649 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KARAT?
KARAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000463150077110209 USD.
מהו נפח המסחר של KARAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KARAT הוא $ 54.59K USD.
האם KARAT יעלה השנה?
KARAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KARAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
KaratDAO (KARAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
10-15 12:29:00עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
10-15 05:12:00תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
10-14 20:24:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
10-14 19:19:00עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

