מה זהKaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KaratDAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקKARAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KaratDAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKaratDAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KaratDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KaratDAO (KARAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KaratDAO (KARAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KaratDAO.

בדוק את KaratDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

KaratDAO (KARAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KaratDAO (KARAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KARAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KaratDAO (KARAT)

מחפש איך לקנותKaratDAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KaratDAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KARAT למטבעות מקומיים

נסה ממיר

KaratDAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KaratDAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KaratDAO כמה שווה KaratDAO (KARAT) היום? החי KARATהמחיר ב USD הוא 0.0005846 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KARAT ל USD? $ 0.0005846 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KARAT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של KaratDAO? שווי השוק של KARAT הוא $ 149.39K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KARAT? ההיצע במחזור של KARAT הוא 255.54M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KARAT? ‏‏KARAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05802041506845649 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KARAT? KARAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000463150077110209 USD . מהו נפח המסחר של KARAT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KARAT הוא $ 54.59K USD . האם KARAT יעלה השנה? KARAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KARAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 10-16 21:36:00 עדכוני תעשייה ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול 10-16 15:41:06 עדכוני תעשייה לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים 10-15 12:29:00 עדכוני תעשייה 697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו 10-15 05:12:00 תובנות מומחים פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה 10-14 20:24:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות 10-14 19:19:00 עדכוני תעשייה חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

