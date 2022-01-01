KALICHAIN (KALIS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KALICHAIN (KALIS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KALICHAIN (KALIS) מידע Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market. אתר רשמי: https://kalichain.com מסמך לבן: https://whitepaper.kalichain.com סייר בלוקים: https://explorer.kalichain.com קנה KALISעכשיו!

KALICHAIN (KALIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KALICHAIN (KALIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M שיא כל הזמנים: $ 0.24399 $ 0.24399 $ 0.24399 שפל כל הזמנים: $ 0.007050002690874607 $ 0.007050002690874607 $ 0.007050002690874607 מחיר נוכחי: $ 0.00785 $ 0.00785 $ 0.00785 למידע נוסף על KALICHAIN (KALIS) מחיר

KALICHAIN (KALIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KALICHAIN (KALIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KALIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KALISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KALISטוקניומיקה, חקרו אתKALISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KALIS מעוניין להוסיף את KALICHAIN (KALIS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KALIS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KALIS ב-MEXC עכשיו!

KALICHAIN (KALIS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KALISעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KALIS עכשיו את היסטוריית המחירים!

KALIS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KALIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KALIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KALISעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

