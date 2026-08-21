Kaito (KAITO) ניתוח טכני היום דף Kaito הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAITO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kaito למטה. הירשם

Kaito (KAITO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3538 -- -17.19% -63.78% -26.59%

Kaito אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kaito במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3551 0.3546 R2 0.3546 0.3541 R1 0.3539 0.3538 PP 0.3534 0.3534 S1 0.3526 0.3529 S2 0.3521 0.3526 S3 0.3514 0.3521

Kaito אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.28M $4.20 M $4.48 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $3.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $10.24 M מכירות פעילות ל-7 ימים $10.21 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Kaito זרימת הון זרימת נטו פנימה KAITOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.28 M 0.35 2026-08-20 -$0.46 M 0.36 2026-08-19 -$0.24 M 0.35 2026-08-18 -$0.25 M 0.35 2026-08-17 -$0.38 M 0.37 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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