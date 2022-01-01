KAIF Platform (KAF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KAIF Platform (KAF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KAIF Platform (KAF) מידע KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services. אתר רשמי: https://kaif-platform.com מסמך לבן: https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b קנה KAFעכשיו!

KAIF Platform (KAF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KAIF Platform (KAF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 809.71M $ 809.71M $ 809.71M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K שיא כל הזמנים: $ 0.4343 $ 0.4343 $ 0.4343 שפל כל הזמנים: $ 0.000093242676184708 $ 0.000093242676184708 $ 0.000093242676184708 מחיר נוכחי: $ 0.000026 $ 0.000026 $ 0.000026 למידע נוסף על KAIF Platform (KAF) מחיר

KAIF Platform (KAF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KAIF Platform (KAF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KAF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KAFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KAFטוקניומיקה, חקרו אתKAFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KAF מעוניין להוסיף את KAIF Platform (KAF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KAF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KAF ב-MEXC עכשיו!

KAIF Platform (KAF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KAFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KAF עכשיו את היסטוריית המחירים!

KAF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KAF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KAF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KAFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

