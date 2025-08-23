עוד על KAF

KAIF Platform (KAF) טבלת מחירים חיה
KAIF Platform (KAF) מידע על מחיר (USD)

KAIF Platform (KAF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00042. במהלך 24 השעות האחרונות, KAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004 לבין שיא של $ 0.000438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2091325418152017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000093242676184708.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAF השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -0.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KAIF Platform (KAF) מידע שוק

No.7295

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.36K
$ 55.36K$ 55.36K

$ 340.08K
$ 340.08K$ 340.08K

0.00
0.00 0.00

809,710,000
809,710,000 809,710,000

809,710,000
809,710,000 809,710,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של KAIF Platform הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.36K. ההיצע במחזור של KAF הוא 0.00, עם היצע כולל של 809710000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.08K.

KAIF Platform (KAF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KAIF Platformהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000396-0.92%
30 ימים$ -0.000426-50.36%
60 ימים$ -0.000545-56.48%
90 ימים$ -0.00112-72.73%
KAIF Platform שינוי מחיר היום

היום,KAF רשם שינוי של $ -0.00000396 (-0.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KAIF Platform שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000426 (-50.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KAIF Platform שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KAF ראה שינוי של $ -0.000545 (-56.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KAIF Platform שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00112 (-72.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KAIF Platform (KAF)?

בדוק את KAIF Platform עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKAIF Platform (KAF)

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

KAIF Platform זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KAIF Platformההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKAF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KAIF Platformאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKAIF Platform לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

KAIF Platformתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KAIF Platform (KAF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KAIF Platform (KAF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KAIF Platform.

בדוק את KAIF Platform תחזית המחיר עכשיו‏!

KAIF Platform (KAF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KAIF Platform (KAF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות KAIF Platform (KAF)

מחפש איך לקנותKAIF Platform? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KAIF Platformב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KAF למטבעות מקומיים

KAIF Platform מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KAIF Platform, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKAIF Platform הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KAIF Platform

כמה שווה KAIF Platform (KAF) היום?
החי KAFהמחיר ב USD הוא 0.00042 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAF ל USD?
המחיר הנוכחי של KAF ל USD הוא $ 0.00042. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KAIF Platform?
שווי השוק של KAF הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAF?
ההיצע במחזור של KAF הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAF?
‏‏KAF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2091325418152017 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAF?
KAF ‏‏רשם מחירATL של 0.000093242676184708 USD.
מהו נפח המסחר של KAF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAF הוא $ 55.36K USD.
האם KAF יעלה השנה?
KAF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

