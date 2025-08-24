Juneo Supernet (JUNE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.061. במהלך 24 השעות האחרונות, JUNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0552 לבין שיא של $ 0.0646, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUNE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +6.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Juneo Supernet (JUNE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Juneo Supernet הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.04K. ההיצע במחזור של JUNE הוא --, עם היצע כולל של 45000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.
Juneo Supernet (JUNE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Juneo Supernetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.003798
+6.64%
30 ימים
$ -0.0762
-55.54%
60 ימים
$ -0.379
-86.14%
90 ימים
$ -0.379
-86.14%
Juneo Supernet שינוי מחיר היום
היום,JUNE רשם שינוי של $ +0.003798 (+6.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Juneo Supernet שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0762 (-55.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Juneo Supernet שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,JUNE ראה שינוי של $ -0.379 (-86.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Juneo Supernet שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.379 (-86.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.
Juneo Supernetתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Juneo Supernet (JUNE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Juneo Supernet (JUNE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Juneo Supernet.
הבנת הטוקנומיקה של Juneo Supernet (JUNE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JUNE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
