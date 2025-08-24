עוד על JUNE

Juneo Supernet סֵמֶל

Juneo Supernet מְחִיר(JUNE)

1 JUNE ל USDמחיר חי:

$0.061
$0.061$0.061
+6.64%1D
USD
Juneo Supernet (JUNE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:16:10 (UTC+8)

Juneo Supernet (JUNE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0552
$ 0.0552$ 0.0552
24 שעות נמוך
$ 0.0646
$ 0.0646$ 0.0646
גבוה 24 שעות

$ 0.0552
$ 0.0552$ 0.0552

$ 0.0646
$ 0.0646$ 0.0646

--
----

--
----

0.00%

+6.64%

-30.05%

-30.05%

Juneo Supernet (JUNE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.061. במהלך 24 השעות האחרונות, JUNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0552 לבין שיא של $ 0.0646, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUNE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +6.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Juneo Supernet (JUNE) מידע שוק

--
----

$ 2.04K
$ 2.04K$ 2.04K

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

--
----

45,000,000
45,000,000 45,000,000

JUNEO

שווי השוק הנוכחי של Juneo Supernet הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.04K. ההיצע במחזור של JUNE הוא --, עם היצע כולל של 45000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.

Juneo Supernet (JUNE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Juneo Supernetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.003798+6.64%
30 ימים$ -0.0762-55.54%
60 ימים$ -0.379-86.14%
90 ימים$ -0.379-86.14%
Juneo Supernet שינוי מחיר היום

היום,JUNE רשם שינוי של $ +0.003798 (+6.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Juneo Supernet שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0762 (-55.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Juneo Supernet שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JUNE ראה שינוי של $ -0.379 (-86.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Juneo Supernet שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.379 (-86.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Juneo Supernet (JUNE)?

בדוק את Juneo Supernet עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJuneo Supernet (JUNE)

Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.

Juneo Supernet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Juneo Supernetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Juneo Supernetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Juneo Supernet (JUNE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Juneo Supernet (JUNE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Juneo Supernet.

בדוק את Juneo Supernet תחזית המחיר עכשיו‏!

Juneo Supernet (JUNE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Juneo Supernet (JUNE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JUNE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Juneo Supernet (JUNE)

JUNE למטבעות מקומיים

1 Juneo Supernet(JUNE) ל VND
1,605.215
1 Juneo Supernet(JUNE) ל AUD
A$0.09394
1 Juneo Supernet(JUNE) ל GBP
0.04514
1 Juneo Supernet(JUNE) ל EUR
0.05185
1 Juneo Supernet(JUNE) ל USD
$0.061
1 Juneo Supernet(JUNE) ל MYR
RM0.25681
1 Juneo Supernet(JUNE) ל TRY
2.50222
1 Juneo Supernet(JUNE) ל JPY
¥8.967
1 Juneo Supernet(JUNE) ל ARS
ARS$83.10579
1 Juneo Supernet(JUNE) ל RUB
4.90745
1 Juneo Supernet(JUNE) ל INR
5.34665
1 Juneo Supernet(JUNE) ל IDR
Rp999.99984
1 Juneo Supernet(JUNE) ל KRW
85.0767
1 Juneo Supernet(JUNE) ל PHP
3.47517
1 Juneo Supernet(JUNE) ל EGP
￡E.2.96521
1 Juneo Supernet(JUNE) ל BRL
R$0.3294
1 Juneo Supernet(JUNE) ל CAD
C$0.08418
1 Juneo Supernet(JUNE) ל BDT
7.4359
1 Juneo Supernet(JUNE) ל NGN
93.55814
1 Juneo Supernet(JUNE) ל COP
$245.96725
1 Juneo Supernet(JUNE) ל ZAR
R.1.07604
1 Juneo Supernet(JUNE) ל UAH
2.52418
1 Juneo Supernet(JUNE) ל VES
Bs8.479
1 Juneo Supernet(JUNE) ל CLP
$58.743
1 Juneo Supernet(JUNE) ל PKR
Rs17.29472
1 Juneo Supernet(JUNE) ל KZT
32.61975
1 Juneo Supernet(JUNE) ל THB
฿1.98006
1 Juneo Supernet(JUNE) ל TWD
NT$1.86416
1 Juneo Supernet(JUNE) ל AED
د.إ0.22387
1 Juneo Supernet(JUNE) ל CHF
Fr0.0488
1 Juneo Supernet(JUNE) ל HKD
HK$0.4758
1 Juneo Supernet(JUNE) ל AMD
֏23.28187
1 Juneo Supernet(JUNE) ל MAD
.د.م0.55022
1 Juneo Supernet(JUNE) ל MXN
$1.13765
1 Juneo Supernet(JUNE) ל SAR
ريال0.22875
1 Juneo Supernet(JUNE) ל PLN
0.22265
1 Juneo Supernet(JUNE) ל RON
лв0.26474
1 Juneo Supernet(JUNE) ל SEK
kr0.58377
1 Juneo Supernet(JUNE) ל BGN
лв0.10187
1 Juneo Supernet(JUNE) ל HUF
Ft20.79734
1 Juneo Supernet(JUNE) ל CZK
1.28588
1 Juneo Supernet(JUNE) ל KWD
د.ك0.018605
1 Juneo Supernet(JUNE) ל ILS
0.20435
1 Juneo Supernet(JUNE) ל AOA
Kz55.60577
1 Juneo Supernet(JUNE) ל BHD
.د.ب0.022997
1 Juneo Supernet(JUNE) ל BMD
$0.061
1 Juneo Supernet(JUNE) ל DKK
kr0.39101
1 Juneo Supernet(JUNE) ל HNL
L1.59698
1 Juneo Supernet(JUNE) ל MUR
2.80417
1 Juneo Supernet(JUNE) ל NAD
$1.07543
1 Juneo Supernet(JUNE) ל NOK
kr0.61854
1 Juneo Supernet(JUNE) ל NZD
$0.1037
1 Juneo Supernet(JUNE) ל PAB
B/.0.061
1 Juneo Supernet(JUNE) ל PGK
K0.25376
1 Juneo Supernet(JUNE) ל QAR
ر.ق0.22204
1 Juneo Supernet(JUNE) ל RSD
дин.6.13538

למובן מעמיק יותר של Juneo Supernet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJuneo Supernet הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Juneo Supernet

כמה שווה Juneo Supernet (JUNE) היום?
החי JUNEהמחיר ב USD הוא 0.061 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JUNE ל USD?
המחיר הנוכחי של JUNE ל USD הוא $ 0.061. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Juneo Supernet?
שווי השוק של JUNE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JUNE?
ההיצע במחזור של JUNE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JUNE?
‏‏JUNE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JUNE?
JUNE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של JUNE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JUNE הוא $ 2.04K USD.
האם JUNE יעלה השנה?
JUNE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JUNE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:16:10 (UTC+8)

Juneo Supernet (JUNE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
