Joseon Mun (JSM) מידע The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. אתר רשמי: https://joseon.com/ מסמך לבן: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d קנה JSMעכשיו!

Joseon Mun (JSM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Joseon Mun (JSM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 552.00M $ 552.00M $ 552.00M שיא כל הזמנים: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 שפל כל הזמנים: $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 מחיר נוכחי: $ 0.00023 $ 0.00023 $ 0.00023 למידע נוסף על Joseon Mun (JSM) מחיר

Joseon Mun (JSM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Joseon Mun (JSM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JSM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JSMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JSMטוקניומיקה, חקרו אתJSMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JSM מעוניין להוסיף את Joseon Mun (JSM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JSM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JSM ב-MEXC עכשיו!

Joseon Mun (JSM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JSMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JSM עכשיו את היסטוריית המחירים!

JSM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JSM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JSM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JSMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

