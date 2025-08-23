עוד על JSM

JSM מידע על מחיר

JSM מסמך לבן

JSM אתר רשמי

JSM טוקניומיקה

JSM תחזית מחיר

JSM היסטוריה

JSM מדריך קנייה

JSMממיר מטבעות לפיאט

JSM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Joseon Mun סֵמֶל

Joseon Mun מְחִיר(JSM)

1 JSM ל USDמחיר חי:

$0.00023
$0.00023$0.00023
0.00%1D
USD
Joseon Mun (JSM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:36:06 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
24 שעות נמוך
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
גבוה 24 שעות

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

$ 0.015087323446517044
$ 0.015087323446517044$ 0.015087323446517044

$ 0.000288405072957311
$ 0.000288405072957311$ 0.000288405072957311

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Joseon Mun (JSM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00023. במהלך 24 השעות האחרונות, JSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00023 לבין שיא של $ 0.00023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.015087323446517044, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000288405072957311.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JSM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joseon Mun (JSM) מידע שוק

No.4874

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 552.00M
$ 552.00M$ 552.00M

0.00
0.00 0.00

2,400,000,000,000
2,400,000,000,000 2,400,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Joseon Mun הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JSM הוא 0.00, עם היצע כולל של 2400000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 552.00M.

Joseon Mun (JSM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Joseon Munהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.000004+1.76%
60 ימים$ -0.000173-42.93%
90 ימים$ -0.000369-61.61%
Joseon Mun שינוי מחיר היום

היום,JSM רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Joseon Mun שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000004 (+1.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Joseon Mun שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JSM ראה שינוי של $ -0.000173 (-42.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Joseon Mun שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000369 (-61.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Joseon Mun (JSM)?

בדוק את Joseon Mun עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJoseon Mun (JSM)

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

Joseon Mun זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Joseon Munההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJSM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Joseon Munאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJoseon Mun לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Joseon Munתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Joseon Mun (JSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Joseon Mun (JSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Joseon Mun.

בדוק את Joseon Mun תחזית המחיר עכשיו‏!

Joseon Mun (JSM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Joseon Mun (JSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Joseon Mun (JSM)

מחפש איך לקנותJoseon Mun? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Joseon Munב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JSM למטבעות מקומיים

1 Joseon Mun(JSM) ל VND
6.05245
1 Joseon Mun(JSM) ל AUD
A$0.0003519
1 Joseon Mun(JSM) ל GBP
0.0001702
1 Joseon Mun(JSM) ל EUR
0.0001955
1 Joseon Mun(JSM) ל USD
$0.00023
1 Joseon Mun(JSM) ל MYR
RM0.000966
1 Joseon Mun(JSM) ל TRY
0.00943
1 Joseon Mun(JSM) ל JPY
¥0.03381
1 Joseon Mun(JSM) ל ARS
ARS$0.304635
1 Joseon Mun(JSM) ל RUB
0.0185932
1 Joseon Mun(JSM) ל INR
0.0201342
1 Joseon Mun(JSM) ל IDR
Rp3.7096769
1 Joseon Mun(JSM) ל KRW
0.3194424
1 Joseon Mun(JSM) ל PHP
0.0130295
1 Joseon Mun(JSM) ל EGP
￡E.0.0111596
1 Joseon Mun(JSM) ל BRL
R$0.0012466
1 Joseon Mun(JSM) ל CAD
C$0.0003174
1 Joseon Mun(JSM) ל BDT
0.0279818
1 Joseon Mun(JSM) ל NGN
0.3516815
1 Joseon Mun(JSM) ל COP
$0.92
1 Joseon Mun(JSM) ל ZAR
R.0.0040411
1 Joseon Mun(JSM) ל UAH
0.0095335
1 Joseon Mun(JSM) ל VES
Bs0.0322
1 Joseon Mun(JSM) ל CLP
$0.2208
1 Joseon Mun(JSM) ל PKR
Rs0.0652096
1 Joseon Mun(JSM) ל KZT
0.1230592
1 Joseon Mun(JSM) ל THB
฿0.0074589
1 Joseon Mun(JSM) ל TWD
NT$0.0070104
1 Joseon Mun(JSM) ל AED
د.إ0.0008441
1 Joseon Mun(JSM) ל CHF
Fr0.000184
1 Joseon Mun(JSM) ל HKD
HK$0.0017963
1 Joseon Mun(JSM) ל AMD
֏0.0880532
1 Joseon Mun(JSM) ל MAD
.د.م0.00207
1 Joseon Mun(JSM) ל MXN
$0.0042826
1 Joseon Mun(JSM) ל SAR
ريال0.0008625
1 Joseon Mun(JSM) ל PLN
0.0008372
1 Joseon Mun(JSM) ל RON
лв0.0009913
1 Joseon Mun(JSM) ל SEK
kr0.0021873
1 Joseon Mun(JSM) ל BGN
лв0.0003841
1 Joseon Mun(JSM) ל HUF
Ft0.0781494
1 Joseon Mun(JSM) ל CZK
0.0048231
1 Joseon Mun(JSM) ל KWD
د.ك0.00007015
1 Joseon Mun(JSM) ל ILS
0.0007751
1 Joseon Mun(JSM) ל AOA
Kz0.2096611
1 Joseon Mun(JSM) ל BHD
.د.ب0.00008671
1 Joseon Mun(JSM) ל BMD
$0.00023
1 Joseon Mun(JSM) ל DKK
kr0.0014651
1 Joseon Mun(JSM) ל HNL
L0.0060214
1 Joseon Mun(JSM) ל MUR
0.0104972
1 Joseon Mun(JSM) ל NAD
$0.0040319
1 Joseon Mun(JSM) ל NOK
kr0.0023207
1 Joseon Mun(JSM) ל NZD
$0.000391
1 Joseon Mun(JSM) ל PAB
B/.0.00023
1 Joseon Mun(JSM) ל PGK
K0.0009706
1 Joseon Mun(JSM) ל QAR
ر.ق0.0008349
1 Joseon Mun(JSM) ל RSD
дин.0.0230184

Joseon Mun מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Joseon Mun, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJoseon Mun הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Joseon Mun

כמה שווה Joseon Mun (JSM) היום?
החי JSMהמחיר ב USD הוא 0.00023 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JSM ל USD?
המחיר הנוכחי של JSM ל USD הוא $ 0.00023. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Joseon Mun?
שווי השוק של JSM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JSM?
ההיצע במחזור של JSM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JSM?
‏‏JSM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.015087323446517044 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JSM?
JSM ‏‏רשם מחירATL של 0.000288405072957311 USD.
מהו נפח המסחר של JSM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JSM הוא $ 0.00 USD.
האם JSM יעלה השנה?
JSM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JSM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:36:06 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

JSM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JSM
JSM
USD
USD

1 JSM = 0.00023 USD

מסחרJSM

USDTJSM
$0.00023
$0.00023$0.00023
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד