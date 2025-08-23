Joseon Mun (JSM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00023. במהלך 24 השעות האחרונות, JSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00023 לבין שיא של $ 0.00023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.015087323446517044, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000288405072957311.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JSM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Joseon Mun (JSM) מידע שוק
ETH
שווי השוק הנוכחי של Joseon Mun הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JSM הוא 0.00, עם היצע כולל של 2400000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 552.00M.
Joseon Mun (JSM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Joseon Munהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.000004
+1.76%
60 ימים
$ -0.000173
-42.93%
90 ימים
$ -0.000369
-61.61%
Joseon Mun שינוי מחיר היום
היום,JSM רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Joseon Mun שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000004 (+1.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Joseon Mun שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,JSM ראה שינוי של $ -0.000173 (-42.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Joseon Mun שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000369 (-61.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.
Joseon Mun זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Joseon Munההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקJSM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Joseon Munאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJoseon Mun לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Joseon Munתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Joseon Mun (JSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Joseon Mun (JSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Joseon Mun.
הבנת הטוקנומיקה של Joseon Mun (JSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Joseon Mun (JSM)
מחפש איך לקנותJoseon Mun? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Joseon Munב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
