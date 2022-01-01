Jset coin (JSET) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Jset coin (JSET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Jset coin (JSET) מידע It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it. אתר רשמי: https://jsetcoin.com/ מסמך לבן: https://jsetcoin.com/jset-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa4acbc10044a343f1485dfc0a2881d9173331474 קנה JSETעכשיו!

Jset coin (JSET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Jset coin (JSET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M שיא כל הזמנים: $ 9 $ 9 $ 9 שפל כל הזמנים: $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 מחיר נוכחי: $ 0.002459 $ 0.002459 $ 0.002459 למידע נוסף על Jset coin (JSET) מחיר

Jset coin (JSET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Jset coin (JSET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JSET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JSETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JSETטוקניומיקה, חקרו אתJSETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JSET מעוניין להוסיף את Jset coin (JSET) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JSET, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JSET ב-MEXC עכשיו!

Jset coin (JSET) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JSETעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JSET עכשיו את היסטוריית המחירים!

JSET חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JSET עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JSET משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JSETעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

