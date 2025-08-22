עוד על JSET

Jset coin סֵמֶל

Jset coin מְחִיר(JSET)

Jset coin (JSET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:15:10 (UTC+8)

Jset coin (JSET) מידע על מחיר (USD)

-38.04%

-38.04%

Jset coin (JSET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001856. במהלך 24 השעות האחרונות, JSET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001855 לבין שיא של $ 0.001874, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JSETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.1225452298370175, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00409765594632611.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JSET השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -0.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jset coin (JSET) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Jset coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 459.78. ההיצע במחזור של JSET הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 928.00K.

Jset coin (JSET) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Jset coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000129-0.69%
30 ימים$ -0.005708-75.47%
60 ימים$ -0.007554-80.28%
90 ימים$ -0.015844-89.52%
Jset coin שינוי מחיר היום

היום,JSET רשם שינוי של $ -0.0000129 (-0.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Jset coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.005708 (-75.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Jset coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JSET ראה שינוי של $ -0.007554 (-80.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Jset coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.015844 (-89.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Jset coin (JSET)?

בדוק את Jset coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJset coin (JSET)

It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.

Jset coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Jset coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJSET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Jset coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJset coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Jset coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jset coin (JSET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jset coin (JSET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jset coin.

בדוק את Jset coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Jset coin (JSET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jset coin (JSET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JSET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Jset coin (JSET)

מחפש איך לקנותJset coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Jset coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JSET למטבעות מקומיים

Jset coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Jset coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJset coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Jset coin

כמה שווה Jset coin (JSET) היום?
החי JSETהמחיר ב USD הוא 0.001856 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JSET ל USD?
המחיר הנוכחי של JSET ל USD הוא $ 0.001856. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jset coin?
שווי השוק של JSET הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JSET?
ההיצע במחזור של JSET הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JSET?
‏‏JSET השיג מחיר שיא (ATH) של 5.1225452298370175 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JSET?
JSET ‏‏רשם מחירATL של 0.00409765594632611 USD.
מהו נפח המסחר של JSET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JSET הוא $ 459.78 USD.
האם JSET יעלה השנה?
JSET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JSET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:15:10 (UTC+8)

Jset coin (JSET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

