קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jimothy The Raccoon, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jimothy The Raccoon, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על JIMOTHY

JIMOTHY מידע על מחיר

מה זה JIMOTHY

JIMOTHY טוקניומיקה

JIMOTHY תחזית מחיר

JIMOTHY היסטוריה

JIMOTHY מדריך קנייה

JIMOTHYממיר מטבעות לפיאט

JIMOTHY ספוט

JIMOTHY חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) ניתוח טכני היום

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) ניתוח טכני היום

דף Jimothy The Raccoon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JIMOTHY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Jimothy The Raccoon למטה.

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00744---8.22%-71.83%+86.00%
למידע נוסף על Jimothy The Raccoon מחיר

Jimothy The Raccoon אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jimothy The Raccoon במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 5
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 5קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007356
0.007355
R2
0.007355
0.007354
R1
0.007354
0.007354
PP
0.007353
0.007353
S1
0.007352
0.007352
S2
0.007351
0.007352
S3
0.00735
0.007351

Jimothy The Raccoon אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.31M
$0.16 M
$0.47 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.61 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.62 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.61 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.60 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Jimothy The Raccoon זרימת הון

זרימת נטו פנימהJIMOTHYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Jimothy The Raccoon

סחור ב Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Jimothy The Raccoon מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1JIMOTHY
$0.00739
$0.00739$0.00739
-5.11%
7.54M (USDT)
/USDTJIMOTHY
$0.007443
$0.007443$0.007443
-4.66%
17.98M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

JIMOTHY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.00744 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.