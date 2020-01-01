Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) ניתוח טכני היום דף Jimothy The Raccoon הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JIMOTHY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Jimothy The Raccoon למטה. הירשם

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00744 -- -8.22% -71.83% +86.00%

Jimothy The Raccoon אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jimothy The Raccoon במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 5 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.007356 0.007355 R2 0.007355 0.007354 R1 0.007354 0.007354 PP 0.007353 0.007353 S1 0.007352 0.007352 S2 0.007351 0.007352 S3 0.00735 0.007351

Jimothy The Raccoon אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.31M $0.16 M $0.47 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.61 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.62 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.61 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.60 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Jimothy The Raccoon זרימת הון זרימת נטו פנימה JIMOTHYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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