JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול JEWELההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקJEWEL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים JEWELאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJEWEL לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

JEWELתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JEWEL (JEWEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JEWEL (JEWEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JEWEL.

בדוק את JEWEL תחזית המחיר עכשיו‏!

JEWEL (JEWEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JEWEL (JEWEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JEWEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות JEWEL (JEWEL)

מחפש איך לקנותJEWEL? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש JEWELב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JEWEL למטבעות מקומיים

נסה ממיר

JEWEL מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של JEWEL, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על JEWEL כמה שווה JEWEL (JEWEL) היום? החי JEWELהמחיר ב USD הוא 0.03733 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי JEWEL ל USD? $ 0.03733 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של JEWEL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של JEWEL? שווי השוק של JEWEL הוא $ 4.24M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של JEWEL? ההיצע במחזור של JEWEL הוא 113.54M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JEWEL? ‏‏JEWEL השיג מחיר שיא (ATH) של 23.36459909812949 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JEWEL? JEWEL ‏‏רשם מחירATL של 0.010132781636744387 USD . מהו נפח המסחר של JEWEL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JEWEL הוא $ 54.31K USD . האם JEWEL יעלה השנה? JEWEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JEWEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

